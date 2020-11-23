新冠肺炎｜羅致光︰向新確診者派5000元　本周五起接受申請

本港新冠肺炎疫情突然惡化。勞工及福利局局長羅致光今（18日）公布，向11月22日當日或之後在本地確診的市民，提供5,000元一次性恩恤津貼，合符條件的確診市民可以在本周五（11日27日）開始申請。 確診市吹需向所在醫管局醫院的醫務社工申請，必須為受僱或自僱人士，同時不享有有薪病假，如的士司機、日薪制、散工人士，毋須經濟審查，但須聲明留院期間收入減少，由社會福利署處理及發放。

羅致光交代，5,000元一次性恩恤津貼，對象是由11月22日當日或之後在本地確診的住院市民，必須受僱或自僱，同時不享有「有薪病假」，例如的士司機、日薪制、散工人士。羅致光表示，原意是幫助「手停口停」的基層市民。他強調，享有薪病假的打工仔並不符申請資格。

不設資產審查但會抽查

羅致光表示，5000元的金額計算方法，是以最低工資每小時37.5元乘14日，每日9小時工時(連飯鐘），約相當於5,000元。有關申請將不設資產審查，申請人可以向所在醫管局醫院的醫務社工提出，須聲明留院期間收入減少，不用提交相關證明，由社會福利署處理申請及發放津貼。如作出虛假聲明屬欺詐是刑事罪行，當局會進行抽查，嚴肅處理。

不設年齡上限

羅致光估算申請人數不多，因香港不少全職打工仔都獲享有薪病假。今次津貼申請人年齡不設上限，他指年紀太細的人不會因疫情失去工作，而年紀大但仍有工作或自僱，如是的士司機等，料不少年長者符資格。

初步構思二次感染可再取津貼

至於二次感染個案可否多取一次5,000元津貼，羅致光表示未有研究，暫時香港只有一宗，執行上非常多考慮，須再敲定細節，但初步構思「無理由唔包」。如是確診個案的緊密接觸者，因須檢疫而停工，不會受惠，他指出，考慮到可能被濫用，因何謂「緊密接觸者」主要依靠確診者提供資訊，難以確認真偽。

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