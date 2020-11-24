房協未補價資助房屋出租計劃明起重啟租戶申請　不設期限

房協推出優化版的「未補價資助出售房屋出租計劃」，自去年11月起開始接受申請，容許合資格業主出租整個未補地價單位予有需要人士。 房協宣布明日（25日）重啟租戶申請，並將不設申請期限。房協指，至今年11月20日共收到453宗業主申請，並已發出371張「業主證書」。計劃暫時共錄得46宗租務成交個案。

房協於11月25日重啟「未補價資助出售房屋出租計劃」租戶申請，並不設期限。（資料圖片）

「未補價資助出售房屋出租計劃」的上一輪租客申請於去年12月截止，申請期內共收到506宗租客申請，至今已發出255張「租客證書」；截至今年11月20日，「出租計劃」共收到453宗業主申請，並已發出371張「業主證書」。計劃暫時共錄得46宗租務成交個案。

房協宣布明日重啟租戶申請，將不設申請期限。房協指，計劃優化後市民反應理想，今次重啟租戶申請，期望可讓更多合資格人士受惠。申請人可於明日起到房協於大坑浣紗街的申請組、轄下各出租屋邨辦事處索取表格；或到房協「出租計劃」專屬網頁下載表格。此外，由明日起至12月24日可到民政事務總署轄下各民政諮詢中心索取表格。申請人可透過郵寄、親身或經「出租計劃」的網頁提交申請。

計劃租戶申請人需要持有有效房委會公屋申請書編號，並獲登記達三年或以上的一般家庭；或持有有效房委會配額及計分制下公屋申請書編號，並獲登記達六年或以上的非長者一人住戶。申請人及家庭成員由遞交申請表當日起直至獲發本計劃的「租客證書」當日，必須符合當時申請房委會公屋的政策及資格，並無在香港擁有住宅物業，及未獲房委會或房協編配公屋單位。