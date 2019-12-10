房協優化未補價分租計劃　至今接15宗租戶、111宗業主申請

香港房屋協會早前公布「未補價資助出售房屋——出租計劃」的優化措施，包括容許合資格業主出租整個未補價的單位、與社聯合作以二房東身份委託社會服務機構或社企協助合資格的業主分租單位，並設立網上資訊平台進行配對。計劃於上月中接受業主申請，並於周一（11日）接受租客申請。 房協副行政總裁陳欽勉今日（12日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，指現時共接到15宗租戶申請，及111宗業主申請。他說，房協仍在審批相關申請當中，對申請數字感樂觀。

香港房屋協會早前公布「未補價資助出售房屋——出租計劃」的優化措施。（資料圖片）

房協副行政總裁陳欽勉於節目上稱，房協於周一（11日）開始接受租戶申請，並共接獲15宗申請，而自上月起共接到111宗業主申請，正在審批當中。他續稱，申請數目較未優化計劃前有一定幅度的增加，雖然未有為申請數字定下目標，但對於現時申請情況感到樂觀，希望能夠盡快看到成效。他又說，有聲音要求房協為租金定上限，但認為出租單位的租金視乎面積、地點等因素影響，難統一訂立標準租金，加上做法或會減少業主出租意欲，認為不符合計劃目標。

房協於下年再檢討計劃

陳欽勉續稱，計劃的租約跟從市場的兩年租約，但理論上能夠安排租住至獲編派公屋為止。他希望計劃能夠協助正輪候公屋、住屋環境欠佳的市民，房協將於明年底再就計劃作檢討。房協於去年9月推出「未補價資助出售房屋—出租計劃」，當時讓房協轄下適用的資助出售房屋項目的合資格業主，將其未補價單位內的個別睡房出租予合資格租戶，惟計劃成效未如理想，其後房協就計劃作出檢討。

房協早前公布計劃的優化措施，當中容許合資格業主出租整個未補價單位或個別睡房，持有兩個睡房或以上的單位業主最多只可租予兩個租戶；與社聯合作，由社聯以二房東身份委託認可社會服務機構或社企協助合資格業主分租單位及為租戶提供支援服務，運作形式與社聯的「社會房屋共享計劃」類似。此外，房協會設立一個網上資訊平台，為持有參與計劃證明書的業主及租戶提供資訊，方便進行配對。

房協及房委會合共有超過35萬個未補價資助出售單位。（資料圖片）

房協推多項減租措施 涉及逾1億元

早前政府宣佈推出紓困措施，包括為房協甲類屋邨租戶代繳一個月租金，至於房協的乙類屋邨租戶，房協日前宣布將於明年1月為轄下乙類屋邨租戶可獲減免三分之二租金，當中涉及約1000名租戶。陳欽勉稱，房協的租金減免措施涉及約400萬元；房協同樣為約400名商戶提供半年的租金減免，當中涉及約1億元。至於早前房委會通過轄下停車場由明年1月1日起凍結租金一年，房協亦會向轄下停車場營運商提供50%的租金寬減，為期6個月。