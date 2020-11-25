施政報告2020｜劏房戶感無助　對政府失信心：填海100歲都未填好

特首林鄭月娥今日(25日)發表新一份施政報告，當中提出多項有關房屋土地政策，包括將首次滿足長策10年建屋目標，亦提出租用酒店作過渡性房屋，又以大篇幅重提「明日大嶼」。 有劏房戶指對政府失信心，認為政策未能惠及基層市民。他們認為租金津貼有助解燃眉之急，但政府卻遲遲未發放，而明日大嶼更是無助基層，「100歲都未必填得好。」他們坦言不敢對上樓有盼望，「唔會有得快，只會越來越慢。」

劉先生住在觀塘劏房，面積只得40平方呎，他批評政府無視基層需要。（李澤彤攝）

劏房戶盼填海用於興建公屋

57歲劉先生現居於觀塘一個約40平方呎的劏房單位，由於入息起出一人申請者的上限，故未可申請公屋。現時月租3000元，對於要供養內地年逾90歲的雙親的他，租金負擔頗大。他認為政府政策無視基層需要，「做官嘅好似唔記得我哋啲基層。」他稱，有鄰居兩母子居住的劏房少於40平方呎，輪候公屋多年也未能上樓，認為若政府推「明日大嶼」不應用作興建私樓，而要興建更多公屋才是好事。

↓明日大嶼計劃↓

劏房戶斥租金津貼發放太慢

羅太太與丈夫現居於葵涌一個100多平方呎的劏房單位，月租6000多元，二人已輪候公屋5年，至今仍未有消息。羅太太因患有肝硬化失去工作能力，而任職的士司機的羅先生亦受疫情影響，現時月入只有約1萬元，租金固然構成壓力，更坦言連儲蓄亦用得七七八八。

羅先生稱，對於新一份施政報告的政策不抱希望，認為措施無助加快上樓速度；雖然政府聲稱未來10年的公營房屋供應量達標，不過他認為將以資助出售房屋為主，不會惠及輪候公屋的市民，「全港人對呢個政府都失去信心。」他又批評，明日大嶼對基層無幫助，料只有少量出租公屋，「投資咁多錢，點會起公屋，心照啦。」羅太太指，政府推出租金津貼能減輕負擔，但推行太慢；而租用酒店作過渡房屋更是「無用」，認為酒店無廚房難應付生活所需，「唔通要租個迷你倉放行李咩。」

一家三口居80呎單位：填海100歲都未填好

趙女士一家三口居在觀塘劏房，面積只有約80平方呎。兒子年僅3歲多，需要趙女士全職照顧，而作為經濟支柱的趙先生在機場任職，因應疫情每周僅需要上班一至兩日，導致月入大減，有時更只有約6000元。他們居住的單位月租連同水電費需要約6000元，幾乎佔去全部收入，而輪候公屋已有三年多，「等到花都謝晒。」生活固然困難，更令她心痛的是委屈了年幼的兒子，「個仔會問幾時間屋可以大啲，聽到個心...眼淚都係度流。」

對政府推行的房屋政策，趙女士說不敢想像可加快上樓，「個時話三年上樓，依家六、七年都無屋，」「唔會有得快，只會越來越慢。」她批評．政府推出租金津貼明明可以幫助基層渡過疫情難關，但卻未有及時推出，「依家連1000元都難搵。」她又批評明日大嶼計劃，認為計劃需時太耐，笑稱：100歲都未必填得好。她認為政府應捨難取易，先收回廢地、廢車場等興建公屋，「想快啲上樓。」

↓過渡性房屋↓