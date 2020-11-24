新冠肺炎｜首批跳舞群組須今日完成檢測　有人輪候2小時趕尾班車

政府上周六（21日）首次動用第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求到過14間跳舞中心或舞廳人士，必須在今日（24日）前完成新冠肺炎檢測，否則可被罰款。位於油麻地梁顯利社區中心的政府檢測中心外，跳舞群組隊伍有約30人排隊，輪候時間需約2小時。有接受強制檢測人士表示，早在政府宣布強制檢測前，已接受檢測，但為了符合規定都要再來一次，「驗咗梗係無事啦！」

油麻地梁顯利社區中心外跳舞群組隊伍有約30人排隊，輪候時間需約2小時。（歐嘉樂攝）

舞蹈中心常客陳女士透露，她曾於11月16日，到過位於灣仔駱克道「Starlight Dance Club」跳舞，而早前確診的女商人吳汪靜宜，則於當日發病，19日確診，「我上星期五（20日）即刻去俾240蚊去驗，驗咗梗係無事啦！」不過，政府其後要求所有人要強制檢測，她今日便趕尾班車到場排隊輪候接受強制檢測。

另一位曾光顧加拿芬道「百樂會懷舊歌舞」的女士亦指，早前已自行付費做檢測。惟政府宣布要特定群組強制檢測，她兒子亦建議再驗一次，便選擇今日到場。她說，原本已預約在中心檢測，但到場後卻發現，跳舞群組人士原來要即場排隊，輪候約一小時後，才能夠入場檢測。

檢測中心職員不時向在場輪候人士表明，排隊輪候時間大約為2小時，建議屬於跳舞群組參與強制檢測人士，可改為領取深喉唾液瓶，並於今晚8時前交回。

油麻地梁顯利社區中心外跳舞群組隊伍有約30人排隊，輪候時間需約2小時。（歐嘉樂攝）

除跳舞群組人士外，也有不少人前來了解檢測細節。陳先生表示，想做檢測返回廣東河源市的家鄉，「成年無返去探過父母，唔識預約，睇下點做檢測。」經過職員解釋後，他始終擔心要等候至隔日早上才有結果，會趕不及24小時內過關，「太太坐輪椅，推出推入唔方便。」

政府有意在全港121間郵局，設自助深喉唾液瓶派發機，亦會研究在主要港鐵站內派發，陳先生回應指，「梗係好啦，夠方便」，盼政府可盡快實行。

張先生則為一家5口提交樣本瓶，他指，家中有長者，故小心應對疫情，「最好就港鐵站都有，咁我唔使特登過嚟。」