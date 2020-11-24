新冠肺炎｜憂現生日會、晚會群組　何栢良促食環署加強監管宴會

本地爆發第四波疫情，跳舞群組累計已有逾130人染疫，成為最大感染群組。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，留意到現時仍有不少大型晚宴，但未有嚴守防疫指示。如情況未有改善，他擔心未來數星期或出現生日會群組、宴會廳群組，各式各樣的晚會群組，認為食環署有必要加強巡查，並清晰界定原則。

何栢良表示，有酒樓、酒店宴會廳防疫上明顯沒跟從食環署規例，上周仍見到有幾百人聚會，認為政府需想清楚4人一枱的限桌安排原意為何。他指，經常在社交網站看到，不少人仍有出席大型宴會，由背景可見，不少人在非進食期間沒戴口罩，質疑場所違反599F規例。



他又稱，留意到有酒店安排16人坐一張大枱，中間隨意放幾塊膠版作間隔，認為無法達致有效阻隔，促食環署加強巡查相關場所，並清晰界定細節、原則，「政府應該有明確說法，如擺位唔合規格，應該去檢控」，亦呼籲業界自律。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指。（資料圖片）

另一方面，何栢良預計，聖誕假期將至，由本周起將有不少海外留學生返港，又指病毒或仍然不斷循邊境或機場滲入社區，直言情況令人擔心。何建議，政府應考慮安排由醫護人員，在機場為入境人士採樣檢測，以確保樣本較優質，亦應借鏡內地的「封閉式安排」，有專車送檢疫人士到指定酒店。