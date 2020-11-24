新冠肺炎｜派對房間業界：極少被租作跳舞　政府令停業不合理

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，跳舞群組人數累計多達132宗，成為本港最大群組。政府日前刊憲規定，派對房間須由周日（22日）起關閉5日。香港派對場地協會副會長黃清今日（24日）批評，政府決定是殃及池魚，因派對房間極少被租作跳舞用途，認為政府應立例要求所有社交活動須戴口罩。 香港體育舞蹈總會會長葉賜偉則指，跳舞界分為體育、藝術表演，以及娛樂，而體育、藝術表演界一直遵守政府防疫規定，目前沒有舞蹈運動員或教練確診。他又認為，由於舞蹈鞋及服飾亦未必會每次清洗，沾染到病毒後很容易傳播到其他地方。

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黃清今日在港台節目《千禧年代》中表示，無聽聞過有人會租用派對房間進行舞蹈活動，業界亦反映未試過有客人預約作跳舞。租用的客人主要是「玩設施」，如遊戲機等；派對房間亦很少數有足夠空間可供人跳舞。

他認為派對房間是被牽連需要暫停，批評政府做法不公平和不合理，事前亦沒有諮詢業界意見。他相信不少市民都覺得荒謬，「諗都諗唔明」。他強調今次跳舞群組感染的不是因為地方，而是參與人士沒有戴口罩，故認為政府應立例要求所有社交活動須戴口罩，而派對房間一直遵守規定。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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葉賜偉則表示，體育、藝術表演方面的跳舞人士一直遵守政府防疫規定，如比賽中所有選手要戴口罩。他指部份教練可能會混合在不同的場所教跳舞，但體育、藝術表演，以及娛樂的教學模式有不同。雖有教練曾到過出現確診個案的跳舞場所，惟目前沒有舞蹈運動員或教練確診。

他又認為，本港舞池地方一般比較細小，容易增加感染風險；舞蹈鞋及服飾亦未必會每次清洗，沾染到病毒後很容易傳播到其他地方。而目前跳舞群組情況對業界絕對有影響，包括心理上影響，而港隊選拔賽亦要取消。