新冠肺炎｜酒吧夜總會浴室須關閉　 餐飲酒店宴會上限40人每枱4人

新冠肺炎疫情反覆，專家指第四波疫情已開始，食物及衞生局局長陳肇始今天（24日）在疫情記者會上公布最新社交距離措施，酒吧、浴室、派對房間、夜總會等處所必須關閉，禁止現場表演和跳舞。 今天新增80宗確診個案，有69宗屬本地感染。本港上次單日錄得超過80宗是8月7日，當日有89宗個案。

政府宣布，酒吧、浴室、派對房間和夜總會等處所本周四起必須關閉，為期7天。（資料圖片／廖雁雄攝）

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上表示，本港疫情近日近日出現急劇變化，室內群組聚集導致疫情大爆發，超過130宗確診，數天多宗個案源頭不明，近三分一個案沒有病徵，顯示社區有多條傳播鏈。

她表示，現時需要立刻收緊防疫措施，減少三個「C」的活動，包括室內（Closed）、人多密集（Crowded），以及緊密接觸（Close Contact）的不戴口罩活動。

陳肇始宣布以下最新社交距離措施，由本周四（26日）0時0分生效，至下周三（12月2日），為期7天。



－ 酒吧、浴室、派對房間、夜總會等處所必須關閉，禁止現場表演和跳舞。

－ 餐飲宴會上限10枱，最多4人一枱，包括酒店、會所適用。

－ 酒店旅館須為客房設上限人數，分隔開受檢疫和非檢疫房間，確保檢疫人士隔離期間不能離開房間，同時不能接受探訪。

－ 夜店和夜總會禁止現場表演和跳舞。

－ 食肆不可多於4人一枱，敬酒活動不可飲食，以及須配戴口罩。

政府公告指，曾到過涉及跳舞群組的21個場所的人士須接受強制檢測，場所包括有酒樓、會所和健身場地。陳肇始指，會研究整體規管相關場所，但當前急務已暫停這些活動。

陳肇始表示，網上流傳的跳舞影片可見，很多人沒有配戴口罩而有身體接觸，全部都是引致爆發的高危活動，「目前針對跳舞活動好多時有身體接觸，多人聚集，現時必須停止，無論地方有牌無牌，都要停止這些活動，防止（疫情）擴散」。她又呼籲市民避免不戴口罩和不必要的活動。