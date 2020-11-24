港區國安法｜無業男疑示威叫港獨口號　被控煽動分裂國家罪

外號「美國隊長2.0」的男子，前日在將軍澳PopCorn商場示威時被指涉嫌違反港區國安法被帶走，並被落案控以一項煽動他人分裂國家罪，今午（24日）在西九龍法院提堂，暫時毋須答辯。控方指，控罪涉及今年8月至前日期間共19宗事件，被告在不同地方犯案，包括呼叫港獨口號。案件押後至明年2月10日再訊，以待警方檢驗被告的5部手機、索取閉路電視及錄取口供。被告申請保釋被拒，還柙候訊。被告離庭時呼叫：「民主嘅果實係用血同汗灌溉返嚟。」

案件由已獲委任處理國安法的總裁判官蘇惠德處理。控方由高級助理刑事檢控專員周天行代表，被告則由資深大律師夏博義代表。

被告馬俊文（30歲，無業）被控一項煽動他人分裂國家罪，違反《港區國安法》第20及第21條。

控罪指，他於今年8月15日至11月22日期間，在本港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

據了解，控方主要依據被告呼叫的口號以及受傳媒訪問的內容舉證。控方又稱控罪涉及過去3個月的19宗事件，共涉10個地方，被告曾被捕7次。涉案的口號包括「光復香港，時代革命」、香港人，建國！」及「民族自強」。被告被指在某次活動中喊叫「香港獨立」，其後群眾呼應「唯一出路」。此外，被告涉呼籲市民在每月的特定日子聚集。

案件編號：WKCC4076/2020