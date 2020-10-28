涉違港區國安法被捕　學生動源TG頻道指何忻諾及陳渭賢已保釋

昨日（27日）「學生動源」前召集人鍾翰林、前成員陳渭賢、前成員兼鍾翰林女友何忻諾，3人被國安處人員拘捕，分別扣押在3間警署內。至今日（28日）凌晨12時45分，前學生動源的Telegram公告頻道表示，陳渭賢及何忻諾已從屯門警署獲准保釋，警方並沒有就二人的控罪作出任何修改。 至於，至於昨日於美國駐港澳總領事館附近咖啡店被捕的鍾翰林，仍未有獲釋的消息。就事件《香港01》已向警方查詢。而今早美國駐港澳總領事館如常開門，門外有保安人員站崗。

消息指鍾翰林今早前往美國駐港澳總領事館途中被國安處拘捕。（資料圖片）

昨日（27日）早上8時許，「學生動源」前召集人鍾翰林被警方國家安全處人員拘捕。據《南華早報》報道，鍾翰林今早欲前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護，其間被警方國家安全處探員押走。據悉，鍾今早約８時到中環花園道美領館，但美領館未開門，鍾到附近的聖約翰大廈一間咖啡店等待，稍後被捕。根據《南華早報》的片段可見，當時鍾由兩名探員左右押解，旁邊有另一名探員陪同，四人行經山頂纜車站外的行人路，相信準備登上停泊在附近停車場的警車。片段可見，當時鍾未有鎖上手銬。

警方表示，國安處經進一步調查後，昨日（27日）在中區、沙田區及屯門區分別拘捕2男1女，年齡介乎17至21歲，涉嫌在今年9月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《香港國安法》第21條。3人涉嫌煽動他人分裂國家被捕，現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。