新冠肺炎｜亞博館明重開　首接收初步陽性患者　倘確診轉治療病床

本港爆發新一波新型冠狀病毒肺炎疫情，今日新增80宗確診個案，醫院管理局明日（25日）起重新啟用亞洲國際博覽館社區治療設施，首階段會啟用1及2號展館，合共可提供約900張病床或病格，主要接收18歲至60歲病人。其中，2號館將提供病格，接收從檢測承辦商或檢測單位轉介的初步陽性個案，等候覆檢結果，一旦病人確診則會轉到治療病床。

亞博館治療設施2號館會同時為初步確診個案患者提供病格，等候複檢結果，證實確診後會轉往治療病床。（梁鵬威攝）

醫管局明日起重啟亞博館社區治療設施，初步只會啟用啟用1及2號館，當中1號館主要為確診輕症患者提供治療病床，而2號館則會同時為初步確診個案患者提供病格。醫管局估計，明日重啟後將會有超過40名病人轉入亞博館接受治療。

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負責管理亞博館治療設施的急症科顧問醫生李立業表示，與上次啟用時的準則一樣，亞博館主要接收18歲至60歲輕症病人，今次啟用後則會同時接收初步確診輕症病人，他們會先送亞博2號館，抵達後會立即作快速測試，證實確診則會轉送在1號館或其他醫院接受治療。他強調，會場館有適當分隔設施區分等候區及治療區，1號館及2號館亦會完全分隔。

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被問及此舉是否代表檢測承辦商驗出初步陽性後，病人會立即送入亞博館，李立業解釋，現時由第一次檢測呈陽性起，則屬初步確診個案；隨後一般會由「第二平台」政府化驗所作覆檢，若再驗出陽性則為確診個案，而明日亞博館治療設施重啟後，2號館會負責上述「第二平台」的覆檢程序，等候時間一般需要3小時。

（左起）護理經理陳淑敏、總行政經理（綜合護理計劃）陳允健及急症科顧問醫生李立業。（梁鵬威攝

1號及2號館共可提供900張病床或病格，其中2號館可收400人，總行政經理（綜合護理計劃）陳允健指，連同尚未重啟8號館至11號館，有需要時亞博館治療設施目前最多可提供約1,900張病床。

亞博館治療設施重啟後共有14名公立醫院醫生、超過60名公營醫院護士，另有20名私家醫生及40名私家護士可擔任兼職醫務工作，將按實際需要調配。