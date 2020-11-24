新冠肺炎｜八成人不滿政府表現　陳恒鑌斥檢測中心「倒瀉籮蟹」

本地疫情反彈，今日（24日）新增共80宗確診個案，當中「跳舞群組」增至187人染疫。團體「青研香港」於21日至23日期間，對6,004名市民進行了有關防疫措施意見的問卷調查，當中有近八成人對政府的抗疫表現感到不滿。身兼團體顧問的立法會議員陳恒鑌，斥政府抗疫工作「做一半唔做一半」，未有檢視不足堵塞漏洞，社區檢測中心更「倒瀉籮蟹」，令市民覺得政府各部門各自為政。

建議強制出入需脫口罩場所要用「安心出行」

另外，受訪者中有91%贊成推行全民強制檢測，另有九成表示贊成政府在疫情期間可加強收集市民的出行紀錄以助追蹤病毒傳播鏈。陳恒鑌提議應在18區設檢測中心，並強制市民出入需要脫下口罩的場所，均以「安心出行」應用程式紀錄行蹤。

青研香港發表新冠肺炎民意調查，超過九成受訪者支持政府應加強罰則，及推行更嚴厲的防疫限聚措施。（翟睿敏攝）

調查結果又顯示，有85%受訪者憂心會染疫，約六成人認為本港需要半年或以上的時間才能實現本地個案持續清零。就違反「限聚令」及「口罩令」，有超過九成受訪者支持政府應加強罰則，及推行更嚴厲的防疫限聚措施。另亦有93%服訪者支持安排統一地點以集中隔離所有海外抵港人士。

團體發言人周元谷指出，外國疫情嚴峻，結果反映市民憂心海外輸入個案會引發社區傳播，建議政府與酒店業溝通，選定指定酒店隔離，並安排專車接送。另一發言人賴嘉汶則提倡加大誘因，鼓勵市民參與檢測，例如贈送防疫物質或在將來優先接受疫苗。

麥美娟：本地檢測能力可7日完成全民檢測

另外，工聯會凌晨起亦發起調查，截至下午4時共11,900名市民回應，當中有97.2%服訪者支持全民強制檢測，亦有九成人贊成強制使用「安心出行」應用程式。工聯會立法會議員麥美娟稱，完成調查後會將結果交予政府，又自言曾問過本地檢測中心，指本地的檢測能力可在7日完成全民檢測。