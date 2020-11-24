康文署場地表演者登台前72小時須持陰性檢測結果　11月30日實施

本港爆發第4波疫情，康樂及文化事務署將於下周一（30日）起，加強轄下的表演場地防疫措施，例如演出者在有現場觀眾的表演期間不能佩戴口罩，他們須於演出前72小時接受政府認可的新型冠狀病毒病檢測，持有檢測陰性結果證明後，才能參與相關表演，以保障觀眾。

康文署將於11月30起，在其轄下的表演場地實施進一步的防疫措施，演出者如在有現場觀眾的表演期間不能佩戴口罩，須於演出前72小時先做檢測，取得陰性結果才能參與表演。（資料圖片）

政府發言人指，鑑於本港疫情反覆，為了在防疫和公開現場表演間取得平衡，衞生防護中心於本月5日發出有關表演藝術的健康指引。

因應指引，康文署將於11月30起，在其轄下的表演場地實施進一步的防疫措施，演出者如在有現場觀眾的表演期間不能佩戴口罩，須於演出前72小時先做檢測，取得新冠病毒陰性結果才能參與表演。此外，亦須視乎演出日數，每10天提供更新的陰性檢測結果。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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政府指，有關詳情已載列於康文署發予場地使用者的租用者須知。同時，政府會發信予其他非政府主要表演場地的營運者，包括西九文化區管理局、香港演藝學院和香港藝術中心，告知他們上述最新安排。政府又呼籲，各相關場地的營運者，按實際情況，要求不能佩戴口罩的演出者在演出前接受檢測。