新冠肺炎｜康文署向取消活動工作人員發特惠金　11月起分批發放

新冠肺炎第三波疫情自7月爆發，康文署一度關閉轄下康樂及文化場地和設施，並取消康文署舉辦或資助的活動。康文署指，為紓緩疫情對活動聘用的工作人員的影響，將向他們提供特惠金援助。特惠金金額為他們被取消的活動原本應得酬金的三分之二，受惠人無需自行申請，將於11月起分批發放。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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受惠人士包括康文署直接僱用的康體活動工作人員；或在「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時所僱用的體育教練及人員；或經由康文署直接採購系統向體育總會或體育團體購買服務時，由這些團體所提供的體育教練。

康文署就原定於7月15日至9月30日期間開始或舉行而須取消的活動，向他們再次提供特惠金援助。特惠金金額為他們被取消活動原本應得酬金的三分之二。

因閉館、學校停課或疫情而取消又未能改期的香港公共圖書館活動，相關導師或講者亦可獲特惠金。（資料圖片）

康文署亦會為因閉館、學校停課或疫情而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處節目，包括講座、工作坊、音樂訓練課程作同樣安排，向各相關導師或講者提供特惠金。此外，因文化場地關閉受影響的兼職帶位員和兼職票務助理亦會獲特惠金。

受惠於援助計劃的教練及工作人員無需自行申請，康文署會直接或透過相關體育總會及體育團體安排發放特惠金，預計可於11月開始分批發放。