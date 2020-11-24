消息：食肆員工確診　蕭正楠曾到場拍飲食節目　列緊密接觸須檢疫

本港新冠肺炎疫情突然惡化，本港截至今日（24日）凌晨零時，新增80宗確診個案。 消息指，TVB藝員蕭正楠於11月18日在食肆拍攝飲食節目，及後該食肆有職員確診，蕭正楠亦因此被列為緊密接觸者，並於今日(24日)被安排接受強制檢疫。 蕭正楠於11月19日有參加台慶節目。消息指，共205名TVB藝員已接受測試，結果全屬陰性。 《香港01》正向TVB查詢。

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據了解，TVB今日（24日）發出內部通告，指藝員蕭正楠於11月18日為MyTV SUPER在一食肆拍攝飲食節目，其後該食肆一名職員確診，蕭正楠因此被列為緊密接觸者，並於今日（24日）被安排接受強制檢疫。

蕭正楠拍涉事節目後有參加台慶節目

據該公告，蕭正楠於11月19日有參加台慶節目，為謹慎起見，所有當日有出席台慶共205名TVB藝員已接受測試，結果全屬陰性，TVB已為1廠、2廠及化妝間進行消毒清潔。

蕭正楠今日傍晚在IG出最新貼文指，天天在一起當然最幸福，「但有時見唔到…都係陪緊」。（蕭正楠IG）

蕭正楠今日傍晚在IG出最新貼文指，天天在一起當然最幸福，「但有時見唔到…都係陪緊」。

▼11月26起收緊防疫措施▼