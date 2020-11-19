無綫電視TVB每一年都於11月19日舉行《萬千星輝賀台慶》。其實不少TVB藝人跟卡通漫畫人物樣貌撞樣，例如《愛回家之開心速遞》的George（張明偉飾演）富二代形象就跟《櫻桃小丸子》花輪同學，相似度極高！除了鄧梓峰的巴斯光年，尚有《寵物小精靈》、《多啦A夢》、迪士尼的人物等等，都是以下30位藝人的卡通轉生！

TVB藝人完全是卡通轉世！大家不妨猜猜這些卡通人物是哪一位的藝員轉世，留意最後一位，因為他竟然可以一人分飾8角！簡直是最受公認的Coser專家！

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同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

香港網絡紅人（KOL）既貼地又有高人氣的影響力，自必然吸引廣告商投放資金在他們的Instagram帖文，藉此推廣品牌產品。到底香港一眾IG女神的單個帖文會有多少收入？

至於姜濤、佘詩曼、李佳芯、張曦雯等香港藝人，他們IG坐擁過數萬位粉絲的追縱，相信藝人們的帖文價值，應該不會比高人氣的Coffee林芊妤、倪晨曦的少吧！