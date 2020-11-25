確診大廈｜億元半山花園台患者增至4人　跑馬地樂景園2人確診

新冠肺炎第四波疫情爆發，衞生署今日(24日)公布新增80宗確診個案。跳舞群組累計187人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流社會人士。 衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港九及新界，再有多個豪宅單位上榜，包括淺水灣麗景園、汀九別墅D座、跑馬地柏樂苑、跑馬地樂景園等。《香港01》早前報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅再度榜上有名。 另多個沙田公共屋邨亦有居民染疫，包括美田邨美景樓、博康邨博安樓、耀安邨耀榮樓、新翠邨新學樓及新翠邨新傑樓等。

淺水灣麗景道24號麗景園（圖左側一排高廈）第二波曾有患者居住，這一波再次有居民確診。（資料圖片）

單位售價由5,000萬元至近億元的淺水灣麗景園，在第二波疫情曾有確診者，這次第四波亦中招。衞生防護中心資料顯示，編號＃5720的38歲女患者居於第4座，她屬感染源頭不明個案。

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

新增患者居所分布港、九及新界，跳舞群組不少人居於豪宅區。70歲男患者居於汀九別墅D座 (#5740)；一對70歲男女(#5728及#5733)患者則雙雙居於跑馬地樂景園，每個單位市價近億元。

同樣每個單位市值億元的半山花園台2座疫情擴大，近期已有兩名患者，新增多兩名確診者，分別為＃5716的48歲婦人及＃5724的66歲男子，二人均不屬跳舞群組。此前已確診的#5557及#5569，分別是一名76歲老婦，屬於歌舞群組，另一人為一名65歲婦人，她曾到舊山頂道10號的名媛俱樂部「婦女遊樂會」。

▼24/12確診者住宅名單▼

+ 5 + 5 + 5

名單上另有一名66歲男患者(#5755)，報稱居於清水灣銀臺路，與較早前確診的64歲女子(#5684)相同，相信是遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌，其年齡亦吻合。

▼確診者居所及行蹤▼

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沙田4屋邨再有患者 慈正邨再上榜

豪宅區以外，多條公共屋邨亦有居民染疫，其中沙田更是重災區，多達4條居民上榜，包括美田邨美景樓、博康邨博安樓、耀安邨耀榮樓、新翠邨新學樓及新翠邨新傑樓等；另第三波疫情重災疫廈之一的慈正邨正怡樓、葵盛東邨盛樂樓、荔景邨風景樓及逸葵樓等亦有人「中招」。

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