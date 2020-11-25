婚宴限40人要「變陣」　婚禮顧問建議分拆場地、分兩場設宴

政府明日（26日）起收緊防疫措施，當中包括宴會不得多於10枱、每枱人數不得多於4人，令即將要舉辦婚宴的準新人大失預算。婚禮顧問歐惠芳今日（25日）在港台節目《千禧年代》表示，婚宴要「變陣」應對，例如把場地分拆、分午、晚宴兩場宴請親朋，或直播婚宴，與親朋好友分享喜悅。

政府周四起收緊防疫措施，當中包括宴會不得多於10枱、每枱人數不得多於4人。（資料圖片／張浩維攝）

歐惠芳表示，政府昨日宣布收緊宴會人數後，查詢的電話響個不停，坦言婚宴不是普通宴會，對新人而言是一生人一次，部分新娘更十分重視儀式感，否則不認為自己要出嫁，亦希望在婚宴上與親朋分享喜悅。

為應對明日生效的措施，婚姻也要「變陣」，歐惠芳建議可選擇由一個宴會廳分開三個宴會廳設宴，每場40人；或是分午晚兩場宴會；或是現場直播婚宴。但她認為，政府指引並不清晰，例如宴會不得多於10枱、每枱人數不得多於4人，該人數是否包括負責化妝、攝影等工作人員。

政府不時修訂防疫措施，令新人抗疫疲勞。歐惠芳坦言業內正愁雲慘霧，皆因新訂單少，不少人仍持觀望態度，不敢計劃結婚，令新生意大跌八成，而大部分舊訂單亦因疫情而改期。她又指，傳統結婚三部曲是過大禮、註冊及擺酒，她建議新人可如期進行首兩部曲，沖喜一番；亦相信不少婚宴場地願意與新人共渡難關，讓他們改期。

▼11月26起收緊防疫措施▼