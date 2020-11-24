宴會場限40人　ClubONE數百場宴會當災　倫敦大酒樓訂單紛取消　

新冠肺炎疫情反彈，政府今日（24日）宣布再收緊社交距離措施，周四（26日）起限制宴會場合招待枱數上限，除了入座率不可超過50%，另規定最多擺10枱，每枱不多於4人。 主打宴會餐飲服務的ClubONE表示，集團一直嚴謹執行防疫措施，不設現場歌舞表演，批評政府劃一限制宴會場所只可接納最多10桌、每桌4人的要求是不合情理；而至今沒公布限制以牌照、宴會，還是宴會廳數目為限，令集團難以適從，質疑政府決定過於倉促、細節模糊，預計數百場宴會、涉及數千食客將受影響。 而聯邦酒樓集團及倫敦大酒樓亦表示，疫情至今近一年，業界大受打擊，政府再收緊要求至40人，等於杜絕宴會生意，經營更見困難。當中倫敦大酒樓在政府公布兩小時內，已接到超過十個客人取消宴會預約。

現時共有16間分店，以婚宴、百日宴及公司宴會為主的ClubONE，批評政府劃一要求每場地只可服務40人的規定是不合情理。（資料圖片）

ClubONE：規定模糊不合情理 數百宴會、數千客人受影響

ClubONE發言人回覆《香港01》查詢時指，集團旗下16間分店，主要業務為婚宴、百日會及公司宴會，全沒提供現場歌舞表演，今年亦沒接過舞會預約，而疫情以來不論是餐飲或宴會場合，集團已自發執行比政府要求更嚴謹的防疫措施，包括檯與檯之間至少留有1.5米，甚至2米距離，為客人提供口罩套及每２小時進行消毒清潔等，質疑政府劃一限制宴會場所只可提供最多10桌、每桌4人的要求是不合情理。



新規定將在周四（26日）實施，ClubONE批評新規定來得倉促且模糊，「到底每個場地40人，是以牌照、宴會，還是宴會廳設計為限？」他直言．新規定40人限制一出，整個集團全數場地將未能盡用50%入座率要求，預計合共數百場宴會、涉及數千名食客將受影響。由於個別場地由即日至本年底前每晚均設有宴會，現時只能積極聯絡受影響客人調動宴會安排。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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聯邦酒樓：年底為婚宴旺季 收緊等於「無得搞」

在港共有6間分店的聯邦酒樓集團，董事總經理譚兆成亦表示，政府再收緊要求令生意更難做，影響相當大。他解釋，每年11至12月為婚宴旺季，疫情下同期生意只有往年約六至七成，料收緊後生意會再減少二至四成：「婚宴是主要收入來源，一般都最少都十圍、八圍，多的話每晚都幾十圍，要求每枱4人都勉強做到，但限10圍，可以話無得搞」。

譚兆成說，收緊消息傳出後，不少客人已致電查詢及要求改期，期望疫情早日受控，業主繼續提供租金優惠，與業界共渡時艱。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，政府公布收緊限制後，已有逾十個預約取消。（資料圖片／張浩維攝）

倫敦大酒樓：宴會難符合40人要求 多名客人取消預約

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則表示，政府剛公布餐飲宴會限制最多只可擺10枱，每圍4人的消息後，隨即已有10多個預約取消，主要是慶祝生日及商會就職的晚宴，不少客人對他指因有人數限制「費事擺住」。他坦言限制對酒樓打擊很大，生意亦將面對很大困難，「真係好慘，疫情成年損失已經無可再計」。

「擺大壽都唔得啦，啲兒孫都唔止40人」

他又指，其酒樓的宴會廳可擺180圍、每圍12人，而宴會亦很難符合40人的限制，「擺大壽都唔得啦，啲兒孫都唔止40人」。蘇又坦言現時無任何宣傳策略，「保就業又就嚟完，希望政府抗疫基金或者施政報告可以幫到手」。

會展：部份私人活動受影響



香港會議展覽中心回應指， 疫情以來中心一直如常營運，今年5月25日至周日（22日），共有20個展覽在會展中心順利舉行，而政府最新公布的社交距離及限制措施下，將有部份活動受影響，惟由於屬私人活動，資料不便公開。據網頁顯示，本月底至12月初，會展至少三場活動舉行，包括JMA香港國際珠寶節、典亞藝博2020及香港佳士得2020年秋季拍賣會。

另外，會展管理公司表示，已向政府申請「安心出行」二維碼，未來數天會在會展內的餐廳及設施貼出。