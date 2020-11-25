新冠肺炎｜何栢良憂下月現死亡個案　收緊措施會流血　免傷亡慘重

新冠肺炎疫情反彈，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，近日公布的跳舞群組中，逾半確診者為60歲以上，考慮到年長患者易有併發症，料兩至三周內或陸續出現死亡個案。他形容政府收緊社交距離措施及提升防疫要求，一定是「流血」措施，應向受影響業界提供補償，並向市民解釋措施實因的需要，否則疫症深入社區，長者或劏房戶受感染，本港將「傷亡慘重」。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，過去數天公布的跳舞群組確診個案中，逾半患者年齡為60歲以上，擔心若今趟疫情中大比例是年長患者，或易有併發症，兩至三周內或陸續出現死亡個案。

何栢良形容，政府收緊防疫一定是「流血」措施，應提供補償，否則疫情在社區蔓延且深入社區，致更多長者或劏房戶受感染，本港將「傷亡慘重」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良批評港府防疫速度慢，收緊措施時未有充份解釋，市民不明所以，防疫信心打折扣。(資料圖片)

何批評港府防疫速度慢，收緊措施時未有充份解釋，市民不明所以，防疫信心打折扣。他舉例指，應用程式跟蹤行蹤雖然「麻煩」，但全球多個城市已用作防疫，促港府提供消費優惠等誘因，吸引市民使用「安心同行」APP；並參考新加坡做法，考慮執行細節，如為無智能手機的市民提供紀錄設備，否則參與人數少，成效不彰。