施政報告2020｜或再次推行大規模社區檢測　目標恢復兩地往來

特首林鄭月娥今天（25日）宣讀任內第四份《施政報告》，對於現時正爆發的第四波新冠肺炎疫情，她指政府或再次推行大規模的社區檢測，力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。 另外，她指中央支持在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序地讓粵港兩地居民可在無須強制檢疫下跨境往來。中央政府亦同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。

特首林鄭月娥今日(11月25日)於立法會宣讀2020年施政報告。(張浩維攝)

林鄭月娥表示，最近社區中不明源頭的確診個案或羣組感染再次出現，新一波疫情一觸即發，政府必須採取一切「外防輸入、內防反彈」的措施嚴控疫情，以及進一步增加防疫措施的精準度。她稱，在切斷病毒的社區傳播方面，政府要求高風險羣組接受強制檢測，並更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，「或再次推行大規模的社區檢測，力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至『清零』，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。」

她稱，中央一直高度關注香港的疫情發展，積極回應特區政府提出的請求，包括個人防護物資的供應、生產口罩機器的出口、協助滯留內地和海外港人回港，以及為支援香港遏制第三波疫情和提升日後治療病者能力的三大項目。她指，最近中央政府為支持香港確保疫苗供應，同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。另外，中央支持在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序地讓粵港兩地居民可在無須強制檢疫下跨境往來。

林鄭月娥表示，政府或再次推行大規模的社區檢測。 （高仲明攝）

強調抗疫措施沒有滲入任何政治考慮

她表示，自今年1月疫情爆發以來，她親自領導跨部門抗疫督導委員會暨指揮中心，因應不斷變化的情況而適時調整措施，通過多管齊下的方法遏止疫情。在過程中既要考慮所採取措施的法律基礎、市民的承受能力和對經濟的影響，又要顧及是否切實可行，以取得預期效果，殊不容易，「但我可以肯定地說：我們每一個決定都是基於科學、專家意見和掌握的資訊，從沒有滲入任何政治考慮。」

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