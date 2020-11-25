施政報告｜特赦反修例示威者？18歲以下輕罪又認錯　警方從輕處理

去年反修例事件多次示威期間，大批18歲以下的年輕人在示威現場被捕，而示威者提出「五大訴求」其中之一，為「撤銷所有反送中示威者控罪」。 特首林鄭月娥今早（25日）在《施政報告》中提到，對於18歲以下有悔意而非涉嚴重罪行的被捕人士，警方願意視情況考慮以警司警誡或簽保守行為處理，但前提是該人士需要承認犯錯的行為。

指任何人犯法無特權



林鄭月娥宣讀施政報告時提到，過去一年多香港經歷社會動盪，出現暴力及有人鼓吹「違法達義」，社會秩序和法治遭到嚴重破壞，而市民人身和財產安全亦受到威脅。



她指，要扭轉這個局面，港府須嚴正執法，只要有證據顯示任何人犯法，不論該人的身分或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權，稱警方必定會公平公正、不偏不倚地依法處理。

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以警司警誡或簽保守行為處理



林鄭提到，在「修例風波」中被檢控的2300多人，大部分案件的司法程序正在進行。她指，對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視乎情況考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，但前提是該未成年人士需承認他犯錯的行為。

據報道指，截至今年10月底共10148人涉反修例事件被捕，當中18歲以下人士佔17%，即約1725人。



翻查資料，林鄭去年10月曾提到，示威者訴求之一是釋放所有被捕者，她認為這非常難以實行，但願意研究在不違反法治下為未成年被捕者提供額外支援。行政會議成員湯家驊當時曾建議，經過恰當的司法程序定罪後，若對於社會和解有需要，特首可以運用其權力特赦。