審計報告｜民政總署僅助14%三無大廈成立法團　備存資料出錯

為協助無法團、任何形式的居民組織以及無聘用物業管理公司的「三無大廈」，民政總署自2011年推行了三期的顧問服務計劃及居民聯絡大使計劃，並於每期委聘兩家埋業管理公司為承辦商，以協助業主成立法團。 審計署今（25日）發表審計報告，發現截至今年3月，承辦商於三期計劃中共接觸3,820幢大廈，當中協助536幢大廈成立或恢復法團，成功率僅為14%；又指出總署未有備存「三無大廈」資料、實際數目存有差異，應檢討計劃成效並提供承辦商服務水平。

三無大廈的公用部份的衞生、安全及保安情況欠佳。（審計署報告）

審計報告指，截至2019年12月31日，本港共有40,944幢私人大廈，當中佔13%即5,255幢屬三無大廈。惟三無大廈外，三期的顧問服務計劃亦涵蓋已成立法團但管委會已停止運作的大廈。但民政總署未有備存此類大廈的現成資料，且針對三無大廈的現成資料，亦未有剔除未能成立法團的大廈。故審計署建議，民政總署須確定計劃下的合資格大廈數目。

同時，當局根據各區三無大廈的比例，就每個區域設定目標比例，發現其預計與實際數目差異介乎75幢。審計署建議，當局應檢討規劃目標大廈的區域分布基準，除三無大廈數目比例，亦應考慮其他因素。

三無大廈的公用部份，有天台及簷篷佈滿建築廢料及垃圾。（審計署報告）

而透過三期的顧問服務計劃，截至今年3月，顧問服務計劃承辦商在已接觸的3,820幢十大廈，為部份大廈成立法團或恢復法團運作的成功率佔14%。但審計署發現，無任何文件證明民政總署曾詢問承辦商，協助業主成立或恢復法團運作時遇到的困難，建議當局針對困難並制訂措施，以提升成功率。

另外，在監察承辦商表現，審計署發現當局為承辦商訂定實施計劃的服務量目標，於三期顧問計劃均持續超額完成；以及就承辦商須每半年召開服務使用者諮詢會議，發現每次會議平均為22人以及回服務使用者滿意度調查的回應率為平均2.2%，屬偏低。故審計署建議，當局需檢討目標水平，並探討方法以令使用者就計劃提供意見。

至於當局招募三無大廈的業主或租客成為居民聯絡大使計劃，審計署發現於2015年2019年間，招募居民聯絡大使人數由2015年的566人上升至2017年的1,054人，其後滑落至2019年的431人，整體下跌24%；樓齡30年或以上的三無大廈，有現任居民聯絡大使的則介乎22%,至35%。

審計署認為，當局亦加強宣傳計劃，並就其他大廈管理事宜上，應備存妥善紀錄、檢討探訪私人大廈的頻次等。