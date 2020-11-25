審計報告｜強制驗樓進度落後20年　逾半通知三年後仍不遵從修葺

審計署今日（25日）發表最新一份審計報告，其中一份檢視屋宇署的強制驗樓計劃。審計報告批評，截至2019年12月，強制驗樓計劃涵蓋18,066幢樓宇，但估計有12,000幢未被揀選發出法定通知。署方今年目標每年揀選600幢樓宇，要完成通知12,000幢需要20年，還未計算之後新涵蓋的樓宇。

根據屋宇署指引，法定通知內所載各階段期限屆滿一個月後，署方需要向不遵從的業主發警告信，但截至今年4月，有24,639份法定通知不獲遵從，但當中28%並無發警告信，幾乎全部超過指引訂明的一個月係限期。

不獲遵從法定通知的個案中，有53%在通知完成限期屆滿後超過三年仍不獲遵從。2019年有1,071個不遵從法定通知的個案，轉介至檢控組跟進，但審計署發現，有65%是在限期屆滿後四年才轉交檢控組跟進。

審計報告指，屋宇署應精簡強制驗樓計劃，加強執法力度。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

即使檢控後被定罪，截至今年4月，仍有26名業主在定罪後仍無遵從修葺樓宇，但仍未被轉介至第二次檢控。

審計報告建議屋宇署應該精簡強制驗樓計劃，加強執法力度，提供更多指引找出嚴重個案。屋宇署回應指，會加強執法，已經於今年6月提升樓宇狀況資訊系統，以密切監察追討代辦工程費用的工作。