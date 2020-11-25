審計報告｜揭饒宗頤文化館擅作工程改動　活化建築開支增1330萬元

審計報告揭發，發展局轄下文物保育專只辦事處負責的活化歷史建築伙伴計劃，首三期12個完工項目中，只有一個能在預定時間內完成，平均延期284天。報告更有非牟利機構違反《活化計劃工程項目指引》，在事前未得到發展局批准下，發出多項工程改動指引，涉1,330萬元，翻查資料，報告點名批評的就是饒宗頤文化館。 審計報告又指，首三期計劃11個項目中，至今有六個的工程帳目仍未結算，建議發展局加強監察工程帳目結算工作，及加快處理歷史建築維修資助計劃的申請。

審計報告指出，活化歷史建築伙伴計劃首三期的12個已完工項目中，只有一個能在預定時間內完成，平均延期284天。（審計報告）

灣仔藍屋延期最嚴重

最新一份審計報告指出，發展局管理的活化歷史建築伙伴計劃，首三期的12個已完工項目中，只有一個能在預定時間內完成，其他工程延期日數由37天至一年半不等，平均延期284天。

當中延期最嚴重的，為第二期計劃中一個2013年9月展開的工程項目，由本來預計2015年11月完工，延期約一年半，至2017年11月才告完成。翻查資料，涉事項目為聖雅各福群會負責的灣仔藍屋建築群。

首三期活化項目當中延期最嚴重的，為聖雅灣仔藍屋建築群。（資料圖片／羅君豪攝）

建築署2019年底審查後，曾向發展局提交的意見，指該非牟利機構違反《活化計劃工程項目指引》，在事前未得到發展局批准下，發出多項工程改動指引，亦無紀錄不事先尋求批准的原因。該機構甚至在2013年6月的核證完工日期後，仍發出多項工程改動指引。

發展局就事件回覆回覆審計署，指部分改動須臨場即時作出決定，以免延誤工程，故局方會先給予口頭原則性批准，而非牟利機構可稍後提交工程改動的詳細理據，待局方發出書面許可。發展局又指，非牟行機構及顧問仍未提供更改令的補充資料、理據，包括局方有否就任何工程改動口頭給予原則性批准，因結算及檢討工作仍在進行，現時未能確定正式獲批的更改令數目，及最終金額。

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擅自改動工程 饒宗頤文化館涉款最多

審計報告特別指出，署方抽查該計劃首三期申請了大型翻新工程資助中，核准工程預算金額最高的項目，發現負責的非牟利機構原以逾1.9億元向承建商批出項目主要工程合約，惟至2019年8月，預算最終的合約金額增至逾2.2億元，增加款項中的1,330萬元為加設升降機、清除油漆等工程改動款項。

翻查資料，涉事項目疑為饒宗頤文化館，該項目為第一期耗資最高金額的工程，並於2011年1月31日動工，與審計報告的描述吻合。《香港01》正就事件向查詢。

審計報告指，建議發展局盡早完成工程更改令的檢討工作，及採取措施加強監察，確保非牟利機構根據《活化計劃工程項目指引》，就工程改動事先取得局方批准。

審計報告又指出，首三期申請了大型翻新工程資助的11個項目中，有六個的工程帳目仍未結算，當中三個項目已完成三至七年，其中一個至今年七月仍未提交工程帳目擬稿。署方建議發展局加強監察工程帳目結算工作。

至於歷史建築維修資助計劃，審計報告指發展局處理申請的時間長，79宗獲批個案中，22宗申請時間逾兩年，最長的一宗個案處理超過四年，現時處理的亦是四至五年前收到的申請，建議局方加快處理，及協助申請人提供資料。

另外，審計報告批評部分維修工程獲批後，需時甚久才展開，4成延期逾年，當中有項目拖逾6年才展開。