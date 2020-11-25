周星馳被追分紅｜指于文鳳願並喜歡收2萬當顧問　周：呢個最重要

影星周星馳被前女友于文鳳追討逾7千萬投資分紅案續審，周星馳今（25日）出庭作供，自言對電影事業非常投入，于的律師即追問周到是否為進軍美國影業而找于練英文，周回應：「有嘅。」並即補充說他與于是99.9%時間講中文。他亦認于在財務及行政上有協助他，惟于在電影及地產方面均沒經驗，但她願意學習、勤奮，加上是女友。對於于當其顧問每月只收2萬元時，周說相信于是願意和喜歡，又說：「呢個最重要。」

于拍拖後幫周打理事務

周星馳進庭前然與記者有講有笑，但在庭內作供時卻十分認真。他以廣東話作供，由於本案為英文審訊，法庭安排翻譯主任為他傳譯。周透露他的教育程度至中學，創立星輝海外後，主要交予職員Brenda及其姊周文姫打理，Brenda會負責處理公司財務，非財政事務會視乎情況由他處理。

周承認與于文鳳約於1998年開始戀愛，于2000開始會幫他打理其公司事務，但他不記得于剛開始幫忙打理公司時，是否沒權簽發支票。

周星馳離開法庭的情況。(詳見下圖)

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自稱對電影事業非常投入

周憶述，在1998至2002年間曾參與2部電影的製作，包括《喜劇之王》及《少林足球》，而在2002年至2010年間則製作了《功夫》及《長江7號》，並在另外4部電影中擔任監製，他承認對電影事業非常投入，不時也要飛往外地拍戲或宣傳電影。

喜歡獨自睇樓享受個人時光

代表于文鳳的資深大狀袁國強指，有外國片商曾有意加入製作《功夫2》，並指在電影行業中，有影星或導演除了有固定報酬外，還有利潤分紅，周表示有可能。袁大狀又指，周與拍檔合作製作電影，也會與對方有利潤分紅，周則稱：「要睇下點傾。」周又承認重視私隱，有時喜歡獨自用膳及自己「睇樓」，享受一個人的時間。

周星馳提及他與于一起時曾製作的電影。(詳看下圖)

指于協助主因她喜歡

袁續問，周讓于幫忙處理財務、行政事宜，是否因為于的忠誠度及能力，周稱主要原因是「佢（于文鳳）自己鐘意」，又稱「如果佢唔鐘意，我唔會迫佢。」周又指，當時于在電影及地產方面均沒經驗，但她願意學習、勤奮，加上于為其女友。

稱與于相處99.9%時間講中文

袁續指出，周讓于幫他與美國片商進行溝通是因為于的英文水平高，周解釋：「主要喺因為佢喺我女朋友，同佢想。」袁大狀再指，周因為想與美國片商溝通，所以叫于訓練其英語，周承認：「有嘅。」但稱二人間中才會講英語，又稱：「我同佢99.9%時間講中文。」

于文鳳認為她應獲分紅的原因。(詳看下圖)

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認為于願意和喜歡收2萬當顧問

周又指，他從沒要求于辭去原本工作及全職協助他。袁大狀又問，周是否知道于在2002年簽署財務顧問合約，于每月只有2萬元月薪，有關月薪比她在原本的工作薪酬為低，周稱不知道，于從沒向他透露自己的月薪，但相信金額是于自己願意及喜歡，又稱：「呢個喺最重要。」

聆訊午續，周星馳午休時間在1樓餐廳用膳，散庭時一名自稱為周友人的女子，向他送上李小龍公仔，被問到是否喜歡公仔，周表示鐘意。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017