新冠肺炎｜西醫劉黃色鳳曾赴歌舞場所確診　跳舞群組患者破250人

新冠肺炎第四波疫情患者再創單日新高，衞生防護中心今日（25日）公布昨日錄到85宗確診個案，涉及32男 、53女，年紀由21個月至89歲。除了一宗輸入個案外，其餘均是本地個案；當中63宗是與跳舞群組相關個案，無源頭個案則有16宗。

「跳舞群組」感染人數突破250人，成為新冠肺炎爆發以來最大群組。其中一宗個案是旺角中心的婦產科醫生劉黃色鳳，她曾赴過歌舞場所，本周一（23日）開始出現咳嗽，檢測後確診。

11月25日，本港再錄得85宗新冠肺炎確診個案。（鄺曉斌攝）

跳舞群組63宗 張竹君籲曾到舞場人士做檢測

今日本港再錄得85宗確診個案，個案編號由5783至5867，涉及32男 、53女，年紀由21個月至89歲。當中一宗是英國的輸入個案，68宗是關連個案，而63宗是與跳舞群組相關個案。群組感染人數達250人，超過酒吧及樂隊群組的103人逾一倍。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4間檢測中心至今檢測了逾5,000個跳舞群組人士，但未知是否仍然有人未做檢測，呼籲到過場所的人士要做檢測。

劉黃色鳳昨仍有診症 張竹君：病人風險較低

個案#5791是旺角中心，75歲婦產科專科醫生劉黃色鳳。她於本月17及19日曾經到過歌舞場所。張竹君亦指，對方是跳舞群組個案。她於本周一（23日）開始出現咳，同日看醫生取樣本樽，昨日（24日）最後上班。

張竹君則指，劉黃色鳳在診症時有穿足夠的足夠保護裝備，看病時傳給病人的風險較低，診所要清潔後再關閉14日。

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

另外，土瓜灣兆景安老院亦有一宗初步陽性個案，同樣是與跳舞群組有關。該人士無與長者接觸，與其工作的30多人，及20多名長者的檢測結果均是陰性。