施政報告2020｜中央預留一定數量內地新冠疫苗　需要時供港人接種

特首林鄭月娥今日（25日）發表施政報告，談及新冠肺炎疫情和疫苗。她表示中央政府為支持香港確保疫苗供應，同意在有需要時，預留一定數量的內地疫苗讓港人使用。政府消息人士又稱，政府建議全港市民都接種新冠肺炎疫苗，所以訂購量料為人口數目兩倍。由於臨床測試或疫苗運送或出現問題，預料本港在明年中或之前無法大規模接種疫苗。

林鄭月娥稱，最近中央政府為支持香港確保疫苗供應，同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產疫苗，讓香港市民使用，林鄭就此向中央政府的協助致謝。

內地疫苗亦有意加入本港供應制度

政府消息人士表示，政府在疫苗採購上，會諮詢衞生署科學委員會的專家意見，著重疫苗的質素和安全性，而非產地，強調內地疫苗亦會依照程序試驗。現時本港採購疫苗主要依靠「兩條腿走路」，包括世衞的疫苗獲取機制，以及向各地藥廠達成預先採購協議。消息人士說，採購工作進行中，詳情因保密協議未能透露。內地疫苗亦有意加入本港供應制度，但未有透露供應量、藥廠和價錢等資料。

政府消息人士又稱，政府建議全港市民均接種新冠肺炎疫苗，所以訂購量料為人口數目兩倍。由於疫苗臨床試驗有可能失敗，加上運送過程的冷凍要求高，有一款疫苗需要攝氏-20至-70度的冷藏庫，所以「呢刻就算買到邊隻，最後都未必用到」，預料本港在明年中或之前無法大規模接種疫苗。

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林鄭說或再推全民檢測 消息指暫無意強制

林鄭月娥提到，希望大規模達成「願檢盡檢」，或再次推行大規模准區檢測，力爭達至個案數目「清零」。政府消息人士稱，政府暫時無意推出強制全民檢測。

政府已租用檢疫酒店 可提供1,000間客房作檢疫用途

檢疫設施方面，竹篙灣檢疫中心第三及四期工程將於下月完成，可額外提供2,000個檢疫單位，屆時本港合共將有逾4,000個檢疫單位。但鑑於近日疫情來勢洶洶，檢疫單位可能在短時間內爆滿，政府已租用檢疫酒店，可提供1,000間客房作檢疫用途，供密切接觸者入住。

至於在亞洲博覽館二期用地興建的臨時醫院，政府預料在明年1月落成，可容納額外800張負壓病床。