周星馳被于文鳳追討案｜與于談投資心得獲認同　周心情好才提分紅

影星周星馳遭前女友于文鳳追7千萬佣金案續審。周星馳今午（25日）繼續作供，並再強調于為他工作因她「鍾意」及作為女友想幫周。又提到向于提出分紅協議時，兩人在露台聊天，望著香港的高樓大廈談投資心得，于認同其看法，他心情好而提出10%物業投資分紅作為給的禮物，並形容這是一個心意。周亦提到于與其母關係麻麻。

周星馳自今早作供時，已多次提到原告于文鳳當年為他工作，主要是「佢想」、「佢鍾意做呢啲工作」，又指「佢喺我女朋友，所以佢想幫我」。

周不同意叫于做住先

代表于的資深大狀袁國強盤問周時卻指，于當周的財務顧問，合約獲得的2萬元月薪，只夠她付交通費及基本開銷，周有沒有問女友會否需要更多錢，周回應：可能有，但不太肯定。袁續指，二人在簽該合約前曾討論于應獲分紅，所以于才肯應周要求，辭去原本工作，全職協助周，周當時答應分紅，並叫于「做住先」，周不同意說法，又指分紅協議是他主動提出，與財務顧問協議無關。

周星馳離開法庭的混亂情況。(詳見下圖)

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指于與周母關係麻麻

袁續追問于與周的家人的關係，周坦言：「同我阿媽麻麻地，其他就OK。」他指2002年時，于不時會到其普樂道7號豪宅，但「唔係日日，但一星期會有1至2日。」袁透露，周母的供詞提到于經常要求收禮物，周澄清于經常會寫卡擺在其家，于有在卡中提及要禮物，但次數不多，又稱：「我媽話佢睇到嘅嘢，喺佢睇到嘅嘢。」

露台聊天心情好提分紅協議

周表示，當年他在普樂道7號豪宅，與于吃飯後，二人在露台聊天，「見到全香港好多高樓大廈」，於是談起他對物業投資的看法，于當時表示認同，並相信他，令他覺得心情好，於是他便主動提出，以10%物業投資分紅作為她的禮物，並形容屬「一個心意。」

周作供重點及于追討的詳情。（詳看下圖）

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認為分紅禮物可鼓勵于更勤力

袁質疑，送錢予女友作為禮物有些奇怪，周不會擔心女方誤以為，他覺得女方只想要錢？周不認為舉動奇怪，並解釋自己不是經常送花或禮物，當年因飯後喝了酒，與于又相談甚歡，於是提出以10%分紅作禮物，又稱這可鼓勵于更勤力。周又指，有關口頭饋贈是兩人之間的事，分手前沒向他人提及。

聆訊明續，周星馳會繼續作供。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017