確診食肆｜增13店　非本地青年患者曾光顧澳洲牛奶公司

新冠肺炎第四波續惡化，衞生防護中心周三（25日）公布新增85宗確診個案，84宗屬本地個案，僅1宗為輸入個案。中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，增13間間食肆上榜。

一名28歲、曾到尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」的確診非本地青年，吃完通菜街「美味小鮮肉」，再於上周五（20日）光顧著名的澳洲牛奶公司。另一名居於將軍澳藍塘傲2座的73歲老翁，則光顧將軍澳南多間食肆，包括Popcorn 土司工坊及翠園。

非本地青年也到「美味小鮮肉」及深水埗文記

屬於「跳舞群組」的28歲男患者（編號5591）為非本地居民，居於太子界限街興隆大樓，沒有病徵，是本周日報告的確診者之一。

該青年在上周三（18日）到過旺角通菜街食店「美味小鮮肉」，翌日（19日）去尖沙咀百樂會懷舊歌舞，是21間爆疫的舞場之一，他同日曾到亞皆老街麥當勞及深水埗「文記車仔麵」。他在上周五（20日）到過佐敦澳洲牛奶公司。澳牛於周日在社交專頁發帖文指，因應第4波疫情，為保障顧客及員工，周一起休業，直至另行通知。

居將軍澳藍塘傲翁光顧The Parkside「初心」

根據衞生署資料，屬於「跳舞群組」的73歲男患者（編號5754）居於將軍澳豪宅藍塘傲2座。其屋苑之前有另一確診者（編號5515），一名29歲男患者，曾到過五個舞場，包括爆大疫的Starlight Dance Club，是上周五（20日）報告患者之一。

73歲男患者披露上周五曾到過荔枝角道餃掂手工餃子雲吞專門店，到旺角金雞廣場「金儷星」歌舞廳，同日亦去過西頁區內多個地方，包括Monterey Place商場、位於屋苑The Parkside的「 日日・食良」食材市場及火鍋店「初心」。他於周日及周一分別到過巴富花園宜富閣、沙田瀝源廣場吉野家、將軍澳商場Popcorn 土司工坊及翠園。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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此外，多間食肆亦「上榜」，包括旺角貴川風味館、黃大仙彩龍皇宮大酒樓、黃泥涌市政大廈昌記等、北河街街市及熟食中心。