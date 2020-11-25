新冠肺炎｜馬會投注站暫停賽馬足球六合彩投注　賽馬日關門

本港疫情急速反彈，今日（25日）錄得85宗確診，再創8月7日以來單日最高，馬會宣布，因應近日疫情急劇惡化，決定由明(26日)起，場外投注處將暫停提供賽馬、足球或六合彩投注服務，僅提供兌換中獎彩票服務、開設投注戶口、存款等其他顧客服務，同時，也不再直播賽馬或足球賽事，賽馬日更將關閉場外投注處，以減少該場所聚集。直至另行通知。

馬會今天宣布，因應近日疫情急劇惡化，決定由明(26日)起，只會於非賽馬日開放場外投注處，並暫停所有場外投注處的賽馬、足球或六合彩投注服務，也不會直播賽馬或足球賽事。僅提供兌換現金券或中獎彩票、開設投注戶口、進行投注戶口存款及其他顧客服務，直至另行通知。

顧客可使用電話投注熱線，即1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線，亦可繼續使用馬會流動應用程式、Racing Touch、網上投注區或1886電話投注自動服務系統進行投注，並可透過流動應用程式利用轉數快、易辦事即時轉賬服務或繳費靈，及網上銀行的銀行繳付賬單服務來存款。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼