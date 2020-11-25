新冠肺炎｜西醫劉黃色鳳發病後於仁安醫院診所診症　投訴指無停業

本港今天（25日）新增85宗確診個案，當中63宗與歌舞群組相關，包括一名婦產科醫生劉黃色鳳。她在旺角中心開設診所，同時有到仁安醫院分科診所（馬鞍山）診症，旺角中心診所的職員回覆查詢時稱，會暫時停業。 不過，《香港01》接獲消息稱，仁安醫院分科診所未有停業，而該名醫生工作的房間會有其他醫生使用，擔憂病毒會在診所內造成傳播。

仁安醫院分科診所（馬鞍山）位於新港城中心，與位於大圍的仁安醫院有一段距離。 （網頁截圖）

昨為一名病人診症 有醫生共用診症室

一名仁安醫院職員向《香港01》透露，劉黃色鳳醫生逢周二會到該馬鞍山診所診症，她昨天下午如常抵達診所，最少為一名病人診症，有人發現該名醫生在房間內曾經咳嗽。

投訴人指，該診所的醫生並非固定使用一個房間，其他婦產科醫生也可使用劉黃色鳳醫生的房間，而房間偶爾亦會借用予他人，「如果有病人唔開心，要搵間房畀佢靜下；或者醫生話有嘢想同病人講，都會借間房畀家屬等一陣。」

仁安醫院分科診所（馬鞍山）位於新港城中心，與位於大圍的仁安醫院有一段距離。 （資料圖片/羅國輝攝）

投訴人：點解唔使關診所？

投訴人質疑，劉黃色鳳醫生昨天使用房間後，或已有不同醫生及市民進入該房間，但診所截至今天中午都未有消毒，只進行一般日常的清潔，擔憂病毒會在診所內造成傳播。投訴人質疑診所為何未有停業，「佢自己間診所就關門，點解仁安唔使關？」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在記者會表示，第5791宗個案是一名75歲女醫生，屬於歌舞群組，11月23日開始咳，同日接受檢測，翌日仍有上班。她在旺角中心、仁安醫院分科診所（馬鞍山）工作，已通知診所停業14天。不過，張竹君稱，該名醫生診症時有穿保護衣，相信她傳染病人的風險較低。

仁安：黃色鳳診症時有穿保護衣

仁安醫院晚上回覆，該院今天接獲劉黃色鳳醫生的確診通知，屬跳舞群組的確診者。黃醫生本周只於昨天下午4時半至6時半在馬鞍山診所看診，近日没有到訪仁安醫院．醫生看診當日並没有通知職員身體不適，而醫生及診所職員均已穿上合適的保護衣，亦有帶面罩及口罩，病人也有佩戴口罩，因此病人或職員均不屬緊密接觸者。該院亦已通知該醫生當日所有病人，診所可向他們提供免費檢測．馬鞍山診所亦已進行徹底消毒。