新冠肺炎｜有確診者上周四到訪　海洋公園急宣布周四、五閉園消毒

本港疫情急速反彈，今日（25日）錄得85宗確診，再創8月7日以來單日最高，海洋公園晚上公布指，得悉有確診者於上周四(19日)曾到訪公園，基於保障訪客、員工及動物大使健康的大前提下，明(26日)起一連兩天關閉，作特別清潔及徹底消毒工作。 發言人表示，期間所有網上預約及活動將會取消，公園將於周六(28 日)上午 10 時重開。

海洋公園晚上公布指，得悉有確診者於上周四(19日)曾到訪公園，明(26日)起一連兩天關閉，作特別清潔及徹底消毒工作。(資料圖片)

暫未獲通知有員工列密切接觸者

海洋公園表示，雖然園方暫未接獲衛生防護中心通報有關個案之詳情或任何員工被列為該確診人士之密切接觸者，但但基於保障訪客、員工及動物大使健康的大前提下，公園決定採取嚴謹之預防措施，於26日及27日暫時休園，以便在全園進行特別清潔及徹底消毒工作。

發言人表示，受影響訪客敬請留意稍後於海洋公園官方網頁之公布，又強調公園一直嚴格執行防疫措施，包括把最高客容量大幅下調至平時一半以下、要求所有人士進入園區前必須量度體溫並按指引佩戴口罩、根據政府規定調整餐廳內每張桌子之間的距離及每枱人數上限、定期為主要設施噴灑納米光觸媒塗層，並每一至二小時進行消毒，以及每晚以高壓噴槍於園區進行深層清潔，務求為員工、訪客及動物提供一個安全的環境。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼酒吧停業前營業情況▼