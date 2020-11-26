新冠肺炎｜金域錯誤通知6患者檢測陰性　醫管局：已入院

醫院管理局自7月起委託化驗承辦商為市民做新型冠狀病毒病測試，承辦商最近透過電話短訊，將陰性測試結果通知有關市民。醫管局深周三（25日）近午夜稿指，指一間承辦商近日在處理有關電話短訊的身份資料時「出現偏差」，部份市民收到其他人的陰性測試結果，涉及2,972名參與計劃的市民。

當中有6宗屬陽性個案，醫管局指目前6名病人已入院接受治療。據了解，涉事承辦商是涉事承辦商是金域檢驗香港有限公司，早前捲四名司機檢測假陽性風波。

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共涉及近3000名參與檢測市民

醫管局表示，今日收到化驗承辦商通知，指在處理有關電話短訊的身份資料時出現偏差，導致部份市民收到其他人的陰性測試結果。

今次發錯短訊事件涉及2,972名參與計劃的市民，當中有6宗個案的測試結果為陽性，但系統錯誤將其他人的陰性結果透過短訊通知有關病人。局方在知悉有關錯誤後，已即時與衞生署衞生防護中心聯絡，跟進該6名病人的情況。

六病人已入院隔離

醫管局發言人表示，所有測試結果呈陽性的個案，都會經現有通報機制，個別向衞生防護中心通報，中心會通知有關病人及安排病人入院接受治療。局方指，已向中心確認，6名病人早前已入院接受隔離治療，病人的治療沒有受影響，亦沒有延長病人逗留在社區的時間。

至於其餘早前接獲測試結果的市民，承辦商已發出短訊更正當中的身份資料、再次確認測試結果，經承辦商再次審核後，確定當中並沒有陽性結果被錯誤通知為陰性的個案。

醫管局表示，非常關注事件，已將事件通報個人資料私隱專員公署。局方指，已要求化驗承辦商全面檢視有關系統及修正錯誤，防止再發生類似事件，並向受影響的市民致歉。

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金域早前捲「假陽性」風波

據了解，涉事承辦商是金域。金域在處理檢測結果近期惹風波，早前三名的士司機及一名復康小巴司機，經金域檢測呈陽性，但入院後檢測呈陰性，疑出現「假陽性」情況。