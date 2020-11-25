施政報告｜林鄭指強制檢測流於口號　提及中央非等於摒棄港人

特首林鄭月娥今日發表《施政報告》，提出200多項措施，林鄭下午舉行記者會回應提問。 林鄭月娥表示，港人過去一年經歷困難，現在是時候進步，她希望《施政報告》能帶給市民希望，這建基於「一國兩制」、港人底子厚，進一步信心是中央對特區的大力支持。

【17:15】林鄭強調，「明日大嶼」前期研究撥款只是五億多元，不會令儲備有絲毫受損，至於是否用融資，可再作考慮。她稱很有信心「係賺錢」，至於是否其他方法不需立法會批，或不用公共財政預算案去處理，完全可以考慮。

她強調造價6000多億元絕不是填海費用，主要是基建，又指這些道路有沒有「明日大嶼」都要興建，只是政府覺得「明日大嶼」的道路同鐵路規劃網更加理想。

至於撤回編制開位，林鄭指，純粹是議員意見已經開了幾次會都是不支持，整個部門都預早決定要撤回。她說議員並非無道理，畢竟是首長級職位，如果目前已經進行緊縮開支， 有需要也只會增加編外職位不會是常設職位。

林鄭讀施政報告 官員議員各自忙

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餘下一年多無打算處理政改問題



【17:06】有記者問及政府是否「清零」時間表，林鄭回應指，如何「清零」是各家各說，指「清零」是給市民信心的說法，不是有齊所有計劃，只是希望做得到，但認為會相當困難，就算內地非常成功亦有零星個案。

政改方面，林鄭指，在未能正本清源、建立憲制秩序之前，相信很難推進政制發展。她指誰人要負責「大家心知肚明」，2014年一場佔中加立法會鬥爭下做不到。她稱其任期餘下一年多，目標是防疫抗疫、經濟恢復及房屋土地，沒有打算處理民主發展、政制發展的議題。

至於獨立檢討委員會，林鄭指，去年已表示在現今政治氣氛之下，想找人做這工作亦找不到，沒有基礎做。她又揚言，已看清楚深層次問題，今日已可寫文章讓大家看：一、憲制上仍抗拒一國兩制；二、對國家觀念不強；三、對憲法及基本法認識不深；四、受各方面複雜的政治環境影響；五、仍有外部勢力。

她又指，在社會經濟層面，經濟不夠多元、市民難以分享經濟成果，房屋問題未解、財富兩極，自己作為特首很掌握這些問題，所以要解決問題，不是再找委員會拖一、兩年，形容自己是要行動的行政長官，未來一年多時間，每日為香港籌謀，破解深層次問題。

《施政報告》八大重點

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民主黨批報告非面向港人 林鄭：顛倒黑白

【16:50】《香港01》記者問到，民主黨今日批評報告沒有將香港人放在眼內，只談及中央。

林鄭回應指，自己有留意到某政黨的言論，但她解釋，報告內每次提到中央，背後都是關心港人，例如融入大灣區。她反駁指如果該政黨那樣說，是顛倒是非黑白，「無嘢搵嘢嚟講」，笑指這樣或許有點「阿Q精神」。林鄭再解釋，香港可於中央支持下得到經濟發展，沒理由去經濟萎縮的地方找發展機會。她強調，即使施政報告要「正本清源」都是為了香港人，而中央接受她的建議，都不是為了她本人，是為香港人。

至於土地房屋方面，林鄭指遠水及近火都重要，所以有興建公屋，3年內興建1.5萬個過房屋，明年中亦接受已輪候公屋長時間的人申請現金津貼，料9萬戶可受惠。至於長遠工作，她指如今日不開始規劃，將會無以為繼，所以後日財委會就要討論「明日大嶼」前期撥款。

對於有人質疑花大量金錢發展「明日大嶼」，忽視民生需要，林鄭直指記者的理解錯誤，「明日大嶼」是市民的建屋需求，現在20歲的年輕人如希望40歲買到樓，也要有足夠的土地，又指政府一直協助市民解決失業問題，「希望你睇得詳細啲呢份三萬三千字嘅《施政報告》。



被問到有關連任問題，她僅稱希望《施政報告》的措施在未來一年能夠盡快落實，即使本屆政府未能看到措施在任期完結前圓滿地落實，但也希望為打好基礎，令下屆政府有所依從，強調對於建制派的意見也是「是其是，非其非」，「完全唔會做政治同選舉嘅交易」。

林鄭月娥。（張浩維攝）

爭連任特首？ 林鄭：磨過嘅刀更加利

【16:40】提到公共財政問題，林鄭強調，「明日大嶼」不會令公共財政更加惡劣，從投資角度看，是非常值得投資的項目，1000公頃土地非常「值錢」，雖然70%會作公營房屋，但其他亦有商業用地及會出售的資助房屋，全部都非常值錢。她說只要問行內測量師，包括立法會測量界議員，他們都會告訴你這盤生意「係好做得過」。



她稱未來兩三年做研究同時會建構各式各樣方案，翻查歷史，香港用過很多不同方法開拓土地而不需動用政府財政。

至於報告提到香港「重新出發」，是否包括考慮爭取連任，林鄭指，「重新出發」是每個人都可以用的角度「諗一諗」，回歸23年都要「重新出發」，不知道中港關係、不知道全國人大常委會對《基本法》監督權力、不清楚「一國兩制」等。她強調要「砥勵前行」，過去經歷了一段非常困難時間，但她視為磨煉，「磨過的刀會更加利」，希望未來一年為香港打好根基，最後以「其他嘢無諗」回應有否考慮連任。

林鄭月娥。（張浩維攝）

未成年被捕可從輕處理 林鄭：家長應鼓勵年輕人認錯



【16:20】有記者問及教育有何「異化」問題，以及通識科的評分是否會改為只有合格及不合格。林鄭指，教育局局長楊潤雄將回應，至於何謂「異化」，她指當有年紀小的學生參加不應參加的行為、暴力事件中有很多學生被捕，亦包括老師及老師助理等正是例子。

至於18歲以下被捕者如認錯可獲警司警誡或守行為處理，林鄭指，自己作為行政長官一般不干預警方，但今次的寫法是因為心痛，希望讓被捕者有機會改過自身，其中一個元素是不留案底，而警務處處長鄧炳強亦同意做法，是警務處及律政司的決定。

林鄭指，有超過一萬人被捕，受警司警誡只有19人，他們獲不提起訴，不留案底；而簽保守行為分兩種，不落案控告的有11人，另一種經司法程序簽的不提證供起訴的較多，有230人。林鄭強調，她鼓勵及呼籲被捕年輕人的家長、教師及朋友等，鼓勵他們承認自己犯錯，才能被不提證供起訴。

林鄭：內地投票如有困難無法克服 不能勉強



【16:14】有記者問到內地投票的研究進展，林鄭表示，立法會選舉還有一年時間籌備，政制事務局現在正研究相關措施，如果有無法克服的困難，也無法勉強。林鄭說，內地有30萬香港人在工作，每次北上探訪都有人反映為何無法投票。

關於重新出發，林鄭說各方面都可以重新出發，又指沒有說不能讓人移民，指移民亦是重新出發，重申香港人在《基本法》之下有出入境自由。林鄭說，香港的優勢應由自己掌握，和珍惜在香港發展，這是重新出發的意思。

談到行政立法關係，林鄭指今天用了兩小時十五分鐘，在立法會平靜環境讀完《施政報告》，感受很深，反問是誰破壞行政立法關係，又重申自己樂意到立法會接受質詢。

林鄭又說，不要用政治立場先行去看事情，指政治立場先行對修復撕裂沒有好處，並說現在要放低歧見、理性溝通，讓香港重新出發。

林鄭：「封城」推強制檢測起碼要4星期



【16:01】有港台記者用英語問到，「提高教師質素」是否指會對教師作政治審查。林鄭指，向來十分重視教育，本屆政府投放了很多資源，讓老師不用擔心生計，但也要看看教育系統的運作情況，因為學生學什麼，很視乎老師的質素，她重視教師的性格、培訓、紀律等，不認為這是政治審查，但始終教師也是一種公共服務，政府也會要求他們擁護基本法、效忠特區和中央政府。



有關強制封城、檢測的問題，林鄭表示至今暫時沒有這種想法，因為未必很有效。她指，整個城市要封城一段時間，需要從科學、證據方面好好衝量，並要有好的安排，因這影響每一個人。她指如果真的「封城」，試想像所有人都不能進不能出、機場關門、全部人要留家，起碼4至8個星期。

上一次普及檢測涉及170多萬人，也要用兩星期，花很多時間處理，她反問這種情況下香港人能否生存、是否全部靠政府養，她希望提出的人自己先解答清楚。

林鄭月娥。（李澤彤攝）

改革通識科 林鄭：近年多學生被捕



【1540】《施政報告》提出改革中學通識科，林鄭指，非常重視教育，過去兩三年解決職位等資源問題，故已批出135億元的經常開支，但她強調同時要處理教育質素及系統性問題。她指通識科過去十年爭議不斷，而近年多名學生被捕，但強調自己不是將所有問題放在通識科，但坊間關注很多，有必要改革，讓通識科重新成為穩固知識基礎，讓學生明辨是非。



林鄭又指，如每年發表報告前都可訪京爭取惠港措施，她很願意去，但今年情況具特殊性，中央是因為理解、明白香港面對多重打撃，包括去年社會動盪、美國對國安法的制裁等，才由她提出各種惠港措施建議，並能得中央關顧、支持，因此不存在每年《施政報告》「都要去北京行一轉」。

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稱頭等大事仍是抗疫



【15:32】記者會開始，林鄭月娥換上紫色外套，與今早的亮綠色西裝外套不同。



林鄭月娥表示，今早在立法會發表了2020年度的施政報告，為其任內的第四份報告，列出了各工作。她重提自己在報告序言指，希望報告得到社會及立法會支持，「砥礪前行，重新出發」，形容報告是其個人體會，亦是香港社會寫照。她指香港人與她本人都經歷了困難，剛好現在遇上肺炎疫情反彈，明白市民因而多了焦慮不安。

林鄭強調，目前頭等大事仍是抗疫，希望抗疫後早日再有人員往來，可以推出一系列發展經濟、促進民生工作。她又提到自己上任時指，希望社會向前的動力，希望報告令大家對前景充滿信心。

林鄭表示，今次報告的信心，來自中央政府對特區政府全面支持，指港府在參與內地經濟雙循環的格局時，香港的優勢明顯，可成為中介人，並參與國內內銷的循環。她提到，報告中其中一個章節，全面交代她早前向中央部委爭取的成果，更重要是演繹國務院副總理韓正對香港的大力支持，中央向港提供的不是一次性措施，而是方向上的大力支持，今日之後仍可繼續提出，未來將一如以往支持。