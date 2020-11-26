施政報告｜林鄭：支持海洋公園有理有據　珍寶海鮮舫需保留大眾化

押後個多月的2020年施政報告昨日（25日）發表，特首林鄭月娥提出多項新措施，包括推行「躍動港島南」計劃、增加資助房屋供應、撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅等。林鄭月娥今日（26日）出席電台聯合節目時，形容支持海洋公園是「有理有據」，又強調活化珍寶海鮮舫，將要求保留大眾化活動，不能作高價活動。至於在房屋、土地政策方面，林鄭認為可重新考慮綠置居定位。

《施政報告》建議推行「躍動港島南」計劃，將南區發展為充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂地區，措施包括活化無償贈予政府的珍寶海鮮舫，由海洋公園和非政府機構協作使用，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生，成為令海洋公園「重生」計劃之一。

▼施政報告2020八大重點▼

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林鄭今日表示，希望項目為港人帶來希望，至於運輸管理安排，稍後在統籌辦事處一併研究，計劃參考了「起動九龍東」經驗，不急於一朝一夕做完，會慢慢發展。被問到日後是否無限量支持海洋公園，如海洋公園「重生」失敗，活化珍寶海鮮舫會否胎死腹中？她強調，政府對兩項目有一定把握，亦認為政府支持海洋公園是「有理有據」，因樂園是香港人的公園，亦不是牟利設施。



林鄭又指，自己早前去過水上樂園，認為設施非常刺激，不過自言「唔夠膽玩」，又指海洋公園重視保育及教育，具公共職能。至於活化珍寶海鮮舫，林鄭月娥重申，需以非牟利形式管理，活化項目會要求保留大眾化活動，不能作高價活動。

11月26日，林鄭月娥出席電台聯合節目。（張浩維攝）

在房屋、土地政策方面，林鄭指，住宅物業下調幅度細，僅由高峰至今僅下跌百分之五至六，反映剛性需求好大，現時是有能力起樓但不夠地，若停建房屋後果很大，不想重蹈覆轍，當局會繼續建屋。對於外界指綠置居單位太細，林鄭稱，綠置居設計原意，是市民住公屋一段時間後「儲夠錢換大單位」，認為綠置居定位是可重新考慮，而綠置居和公屋是可調換，有空間調整，將房屋資源用得最好。

90後市民黎先生關注政府會否重推租者置其屋計劃，及有否實惠政策幫年輕人上車。黎稱首期誇張，入息追不上樓價，至今仍未能置業。



林鄭指出，政府不斷豐富房屋階梯，市建局願意多做首置、單身人士可購綠置居，她原則上不反對租置計劃，如果香港房屋政策是一張白紙，會如新加坡模式，多出售多種類房屋，但本港以出租公屋為主，在亞洲金融風暴後停售停建居屋，現時多人輪候出租公屋，但若仍然容許居民購買公屋，單位就沒流動性，令幫助有住屋困難人士的單位，變成可承繼資產，「揸手等升值係嘥咗房屋資源」。但她補充，若本港房屋充裕，原則上贊成市民有置業機會。



2元乘車優惠將推實名制 要持有相片的個人八達通



另外，有市民亦關注2元乘車優惠，放寬至60至64歲人士計劃進度。林鄭表示，開支相關昂貴，要避免濫用的問題，強調已納入2020/21的財政預算案，未來會該步轉為實名、有相片的個人八達通。