施政報告｜同行變撕裂2.0　立會失多元聲音　林鄭：唔係我哋決定

特首林鄭月娥昨日（25日）發表《施政報告》，今早（26日）出席聯合電台「烽煙」節目。節目主持談及，經歷過去一年反修例風波，香港由林鄭月娥競選時的口號「we connect」演變「撕裂2.0」，林鄭指同行需要伙伴，對於民主派立法會議員總辭，議會失去多元聲音，她直言「呢個唔係我哋嘅決定」，反指有人揚言當選後會無差別反對施政，「咁同行基礎喺邊？」 林鄭認為，無論誰人當特首，每當觸及中港議題都會出現撕裂，源於部分人對一國兩制不清楚。

特首林鄭月娥今日（26日）出席聯合電台「烽煙」節目。（張浩維攝）

林鄭月娥今日出席《行政長官2020年施政報告》聯合電台節目時，被主持問到上任至今，有否成功做到「同行」及「we connect」， 林鄭表示，同行需要伙伴，在她上任至2019年初，立法會一度無分黨派及政治立場，「但一件事推翻咗呢種努力」。

▼施政報告2020八大重點▼

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「有部分議員選擇唔再留喺立法會，唔係我滿唔滿意嘅問題」



本月4泛民議員被取消議員資格，促成民主派總辭，外界憂慮立法會缺乏多元聲音，林鄭指出，「呢個唔係我哋嘅決定，係有部分議員選擇唔再留喺立法會，唔係我滿唔滿意嘅問題，立法會有監督政府嘅憲制功能，多元嘅立法會係理想，但依家做唔到唔係我哋問題吖嘛！」

她續指，立法會亦有配合政府施政功能，但過去一年無法發揮，甚至有人預言當選後會無差別反對政府，反問「咁同行基礎喺邊？」

對於有指政府正研究由特首為立法會議員監誓，林鄭未有透露任何細節，僅稱詳情待政制局公佈，不過，林鄭指行政與立法是互相制衡，即使終審法院海外法官都是由她監誓，這是彰顯行政長官的憲制地位。

↓↓林鄭到立法會宣讀任內第四份《施政報告》↓↓

每次發生中央與特區政府有關的議題都會引起撕裂林鄭競選特首時曾被預言是「撕裂2.0」，現時香港處於對立狀態，林鄭就指，每次發生中央與特區政府有關的議題都會引起撕裂，例如2003年廿三條立法、2012年推行國教、2014/15年政改方案，以至去年修例風波，「無論邊個係特首，都分兩極，支持中央或反對中央」，認為於部分人對一國兩制不清楚有關。民望一直低迷 「要洗脫被抺黑形象係好困難」

去年起林鄭民望一直低迷，她稱不太關注相關數字，又指自己由去年至今不斷被人生攻擊、妖魔化，「講乜都引起社交媒體好多誤傳訛傳，要洗脫被抺黑形象係好困難」，強調本屆任期雖餘三分之一，但自己尚有不少鴻圖大計，會重新出發。

▼議事廳眾生相▼

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↓過渡性房屋↓

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↓大坑西邨↓

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