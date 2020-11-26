施政報告｜林鄭：特定範圍感染或封鎖作強制檢測　盡快推指定酒店

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，確診人數急升。特首林鄭月娥今日（26日）指，「全民強制檢測」是一個口號，強制檢測則是一個有效手段，強調「不能夠無的放矢全民700萬強制檢測」。而全民強制檢測須封關數星期，認為是不能做到，亦不會有效果。 林鄭月娥又表示，如下一波出現特定範圍，強制檢測方面「我係會Lockdown（封鎖），即係你唔好走住，做晒陰性先可以離開場地」。指定酒店檢疫方面，她則解釋不少酒店擔心被「起底」等，故面對很大困難，而現時會盡快進行。

▼施政報告2020八大重點▼

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林鄭月娥昨日（25日）發表新一份施政報告，當中提及或再次推行大規模的社區檢測，希望得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」。她今日出席電台聯合節目時，被追問為何認為「全民強制檢測係一個口號」，以及有甚麼方法可以令市民做檢測。林鄭月娥強調，「全民」及「強制檢測」兩個元素相加是一個口號，而強制檢測不是口號，而是一個有效手段，「不能夠無的放矢全民700萬強制檢測，而係『有的放矢』」。



若出現特定範圍感染「我係會Lockdown」

她舉例指，如現時跳舞群組須強制檢測，「聽日如果有學校唔好彩有確診個案，可能要成間學校強制檢測；後日如果有間安老院，可能要成間安老院強制檢測」。她又稱，如下一波出現特定範圍感染，「我係會Lockdown，即係你唔好走住，做晒陰性先可以離開場地」。

↓↓林鄭到立法會宣讀任內第四份《施政報告》↓↓

至於全民強制檢測方面，林鄭月娥指要將香港封關數星期，而所有人亦要居家數星期，她認為這種方法不能做到，亦不會有效果，因為接下來的冬天所有專家都指無法完全避免出現感染。她強調，最有效的是精準地以所有手段早日識別患者，讓他不能在社區擴散，包括強制檢測及目標組群檢測。



相信跳舞群組確診個案陸續有來

有聽眾關注跳舞群組於社區檢測中心「排長龍」的問題，或做成感染。林鄭月娥表示，跳舞群組很大，亦涉及很多人，相信確診個案仍陸續有來，故第一時間的防疫策略是要盡快識別，將確診人士隔離治療，防止在社區擴散。



她又指，當局首次引用法例要求相關人士檢測，因不知人數是多少，故到檢測中心職員會要求分開排隊。而社區檢測中心數目將於本周末至下周初增至9個，優先次序是負責高危群組及目標群組，如市民沒有病徵可赴醫管局普通科門診取樽檢測。

指檢疫酒店在「社會風暴」後令酒店很害怕



被問到邊境措施滯後，指定酒店何時實施等問題，林鄭月娥直言「有段故」，因經過去年的「社會風暴」，以及「凡係政府做嘢、支持政府、配合政府，都係會畀暴力影響，或者會畀人起底」。她指由疫情一開始已聯絡酒店作檢疫、等待結果等，惟因酒店很害怕，「個困難大到呢，就算酒店業主肯，員工都唔肯」，一來擔心感染，二來是擔心「有人搞佢哋」。至於指定酒店方面，她強調已「盡快做緊」。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼