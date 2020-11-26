周星馳被于文鳳追討｜周稱知于有新男友後完全明白　現朋友都不再

影星周星馳被前女友于文鳳追逾7千萬佣金案續審。周星馳今日（26日）繼續作供，並被代表于的律師追問，于為周工作期間，周無論在物業投資，或是股票買賣，于都曾獲分紅。周解釋：「如果女朋話幫你賺左啲錢，想要錢做禮物，咁都好正常。」律師又指兩人就「天比高」其中兩屋的投資中，于要求1400萬分紅，後來二人出現拗撬，雖然沒有達成共識，周最終付款。周解釋，因為于之後表現不開心，「我唔想佢咁，所以我畀錢佢。」周又說：「當我知佢有新男友，完全明白佢嘅情況。」但他們起初仍保持好朋友關係，惟二人關係由情侶關係變淡，然後變成朋友，再轉至朋友都不再。

周星馳今從高院正門入庭，雖然他昨日作供一整天，但今日未現疲態，看來頗為精神，進庭前仍有與記者有講有笑。

書面供詞指與于陪睇樓投資角色有限

代表于文鳳的資深大狀袁國強繼續盤問指，周在其書面供詞提到，于不時與他及地產代理「睇樓」，他很自然會問于的意見，于也會給予簡單的意見，二人的討論為一般情侶間的閒話，于在投資上的角色有限，周同意會與于傾談物業投資，而于會分享她的看法。

周星馳今早從高院正門入庭，終被傳媒捕獲。(張浩維攝)

指于知他喜歡睇樓而陪伴

周透露，剛開始拍拖後，于知道他喜歡「睇樓」，漸漸也會陪他去「睇樓」，又解釋昨日提到給予于10%分紅，其中一個原因為鼓勵她更勤力的說法，周指他想鼓勵于多陪伴他「睇樓」。

重申分紅協議屬饋贈

袁大狀又提到，周於2004年賣出旺角先施大廈物業，帳面獲1300萬利潤，質疑周為何沒給于分紅，周表示或因于當時沒問他拿分紅。袁質疑為何周已答應給予分紅作禮物，但仍要于自己提出，周再強調分紅屬饋贈，並解釋：「如果你（于文鳳）記得，大家講起，咪做囉，或者可能忙呀。」于早前供稱，周是在2002年的聖誕提出分紅的協。袁問周時指，因周購入先施大廈時，周尚未與于作出口頭協議，所以這項交易才沒分紅給于，周不同意。

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周稱女友要錢做禮物好正常

至於于在2007年就皇后大道東物業獲得的38.6萬顧問費，及就買賣股票獲得的7萬元，周已不記得付款細節。袁就股票分紅付款質疑，有關範疇已超過口頭協議範圍，為何仍付款，但周解釋「如果女朋話幫你賺左啲錢，想要錢做禮物，咁都好正常。」

女友話等錢洗咪畀咗佢先囉

袁又問到，于就荊威廣場的126萬分紅，有關物業未賣前，周已付款，質疑情況不包括在口頭饋贈範圍，周回應道：「如果女朋友話等錢洗呀，你咪畀咗佢先囉。」周又指其他細節不太記得，自言非一個「記性好好嘅人」，袁即笑言「唔洗擔心，我都係」。

天比高分紅是基於關係良好

袁再提到普樂道16號及18號「天比高」的分紅，于要求1400萬元分紅，而二人因此出現拗撬，周解釋當時于將分紅講成「非得要做」，認為是她的權益，但周認為分紅只是基於關係良好。周續指，雖然大家最後沒達成共識，但因為于之後表現不開心，「我唔想佢咁，所以我畀錢佢。」

至於為何相關文件上寫上款項屬「佣金」，周解釋他不記得當時細節，但稱不在意是否屬佣金，又說：「對我嚟講，決定要畀呢筆錢，呢個最重要。」

聆訊午續，周繼續在大樓1樓餐廳用午膳。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

稱與于關係轉至朋友都唔係

袁大狀又提到尖沙咀連城閣物業，當年該物業並非出售換取現金，而是換取股份，當中涉177萬付款，Brenda幫忙安排給于「饋贈」，但袁質疑當時二人已分手一年多，為何仍有相關安排，周解釋對他而言，分開即雙方關係變得很差，而他跟于由情侶關係變淡，然後變成朋友，再轉差「朋友都唔係。」

知于有新男友後完全明白

袁續質疑，二人分手後，周已沒理由再履行10%分紅的口頭承諾，周再澄清，他是基於「大家開心」、「關係良好」給予饋贈，「當我知佢有新男友，完全明白佢嘅情況」，但他們起初仍保持好朋友關係，又稱「其實他搵到個佢喜歡嘅人，我都戥佢開心。」

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳昨離開法庭時曾出現混亂情況。(詳見下圖)