油麻地食肆豆漿含50萬個致病菌　食安中心已指令即時停售

食環署食物安全中心今日（26日）公布，一個豆漿樣本被檢出含過量致病菌蠟樣芽孢桿菌，中心正跟進事件。發言人表示，從油麻地一間食肆抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本每克含50萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不合格化驗結果，已指令即時停售，將繼續跟進事件和採取適當行動。

中心表示，在油麻地文明里4至6號雅寶大廈地下1號鋪，抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本每克含50萬個蠟樣芽孢桿菌。根據本港《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

食環署食物安全中心今日（26日）公布，一個豆漿樣本被檢出含過量致病菌蠟樣芽孢桿菌。（資料圖片）

中心續指，已知會涉事商戶上述不合格化驗結果，並指示其即時停止出售相關食品，亦已派員巡查食肆，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，要求食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔、消毒。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條規定，所有在港出售的食物，不論進口或本地生產，須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。



蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。