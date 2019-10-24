良景藍地燒臘燒雞髀含致病菌44萬個　超標3.4倍　可引致腸胃不適

屯門良景街市藍地燒臘一個燒雞髀樣本，被檢出含過量致病菌蠟樣芽孢桿菌達44萬個，超標3.4倍，食物安全中心已指令即時停止出售受影響產品。食安中心表示，進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

食物環境衞生署食物安全中心說，中心跟進一宗食物投訴時，從屯門一間食物業處所抽取上述樣本進行檢測。據了解，涉事商戶為屯門良景街市藍地燒臘。

檢驗結果顯示，樣本每克含44萬個蠟樣芽孢桿菌。根據本港《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意，即該樣本超標3.4倍。

發言人表示，中心已通知涉事商戶上述不合格化驗結果，並已指令其即時停止出售受影響產品。中心亦已向負責人及員工提供食物安全和衞生教育，並要求該商戶檢視及改善食品生產和貯存程序及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

食安中心表示，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。