專訪｜明哥派飯12年寂寂無名變人所共知：平常心面對　要放下權力

新冠肺炎疫情反覆，但社區上有人仍默默緊守崗位，甚至處處「補鑊」，為有需要人士送暖。深水埗明哥（陳灼明）自2008年起，開始免費派飯，不經不覺已是12年，不但在港響出名堂，即使遠赴澳洲，亦被當地華人認出。 面對史無前例的疫情，店面生意亦有下跌，但他堅持不裁員、不減薪。「因為心軟，一直賺唔到錢」，但他看得輕鬆，由寂寂無名到街知巷聞，「要想辦法如何放棄財富、權力、仇恨……在深水埗區全部人都是朋友，我們沒有敵人」。

充當社區「補鑊」員 疫下派飯派物資明哥自2008年起開始派飯予基層，惟3年前起，收到的「飯票」數目越來越多，團隊未有打算止步，處處「搵鑊補」，思考如何分配「飯票」，落在有需要人士手中，「我哋開始研究呢一區深水埗嘅漏洞喺邊到」，其後他們發現審批綜援需時，短則一個月，長則兩、三個月，於是主動與社署接洽：「你可以轉介比我，食到佢哋有綜援攞」。



有了經驗後，目前與十多個組織包括善導會、更生會、香港社區組織等合作，區議員亦不時轉介個案，「補充返我哋地區嘅漏洞，呢個行動叫補鑊行動」。今年疫情來襲，他又繼續充當起社區「補鑊」員，向基層派發防疫物資，至今已派發逾50萬個口罩。

派飯12年，明哥直至現時亦會親力親為，處理店內大小事務。（鄭子峰攝）

回顧突然成名 以平常心面對：要想辦法放下權力



訪問期間，明哥亦分享一件趣事，2017年時，飯店被指無妥善貯存食物，遭罰停牌14日。無法開店，他與一眾員工遂藉「假期」去旅行，誰知在悉尼唐人街閒逛時，也被當地華人認出，對方更知道停牌一事，令他哭笑不得。他又指，甚至在悉尼歌劇院外亦被人認出，現時他的慈善服務已衝出香港，捐贈者來自16個國家。 由寂寂無名的廚師，變成大家都認識的「深水埗明哥」，突然成名，會否不習慣？他卻以平常心面對，「要想辦法如何放棄財富、權力、仇恨……在深水埗區全部人都是朋友，我們沒有敵人」。

疫情下生意大減，但他堅持不裁員、不減薪。（鄭子峰攝）

疫情影響生意減 油麻地店轉手予伙記

由生意陷入谷底，到派飯助人，不經不覺已經12年，「就係因為心軟，一直賺唔到錢」。一早由天水圍的家坐車到深水埗開店，日做十多小時，有時太晚收工，只好在店舖閣樓休息，睡一睡起床又開工。



因為疫情緣故，餐廳生意亦大受影響，最嚴峻每月大減三分一，現在平均跌五分一，「跌少少都可以維持得到」，員工間不用放無薪假，亦沒有裁員。不過，去年開張的油麻地分店虧損情況較嚴重，今年9月無奈下決定離埸，「沒辦法，如果要繼續蝕下去，不是我們的理念」，幸有舊伙記頂手，延續助人理念。