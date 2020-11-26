周星馳被于文鳳追分紅｜周爆投天比高多友人注意　包括地產界劉生

影星周星馳遭前女友于文鳳追7千萬投資分紅案續審，周繼續接受于的律師盤問，律師指周在書面供詞稱對能籌集足夠資金發展「天比高」非常有信心，質疑即使周當時已非常有名，集資3億也非易事。周即澄清投標價一定在其能力範圍內，所以從沒擔心，又指雖然有朋友認為他「標高咗」，如「地產界劉生」曾著他撻訂；也有朋友看好，包括信和集團主席黃志祥，黃更即時問他有否興趣合作，拍賣會後亦有多人表示感興趣，他當時是要決定與誰合作。

指于從未說過不要單車要分紅

周星馳繼續作供，否認于文鳳提出8項他曾支付的款項非禮物，對於于在庭上供稱2002年大約聖誕時曾向周說「唔要單車，要10%分紅」，周稱從沒發生這對話，但他不肯定有沒有曾提出送單車給于，因為當時他很愛踩單車，二人偶爾也會一同踩單車，但多數自己踩。被問到是否記得對話以英語進行，周直指「完全唔記得有咁嘅事」，又稱絕大部份時間會與于講中文。

周星馳今作供完畢後，未再日般混亂，但仍有一名電視台記者跌倒。(張浩維攝)

對籌集資金充滿信心

就「天比高」地皮的投資，于文鳳的資深大狀袁國強指，根據周的供詞，他在入標後才確認融資，因為他並不擔心融資問題，即使融資額度不足，他仍有信心從其他來源獲資金以完成交易，又在供詞指：「本人對自己的賺錢能力非常有信心」。周解釋他可接工作籌集足夠資金。

袁質疑周非常有名也難籌3億

不過袁質疑，即使周為非常有名的影星，也難單以接工作集資達3億元，周澄清投標價一定在其能力範圍內，所以從沒擔心集資，並解釋若物業有價值，也不需要擔心找不到合作伙伴，當時他對自己「好有信心」，于也對他「好有信心」。

爆地產界劉生曾著撻訂

袁又指，周入標後一度擔心資金問題會令他無法完成交易，多名友人曾質疑他投標價過高，周解釋當時的確有朋友認為他「標高咗」，「地產界劉生」曾著他撻訂。

周星馳作供重點。(詳看下圖)

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拍賣會後多人表示有興趣合作

但周表示也有朋友看好投資，包括信和主席黃志祥，黃更即時問他有沒有興趣合作。在「天比高」地皮拍賣會後，不少朋友表示有興趣與他合作，他主要是需要決定與誰合作，于的兄長及其友人均曾向他推薦菱電集團創辦人胡亮明作為合作伙伴。

承認天比高是dream house

周承認「天比高」為他的「dream house」，他在胡亮明遊說下，曾答應讓人到12號屋「睇屋」。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳首日作供離開法庭時曾出現混亂情況。(詳見下圖)