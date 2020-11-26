酒吧BandStage至少5客中招　染疫表演者曾到過美孚君好宴會廳

社會新聞
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本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，今(26日)新增81宗確診個案，初步確診亦暫有60多宗，跳舞群組則再添59名患者，該群組累計已有311人確診。有患者曾於上周五(20日) 到訪竹園飛鳳街酒吧BandStage Live Music，當日已有最少5名顧客，以及數名表演者「中招」，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君推測或出現小型爆發。

BandStage Live Music現已暫停營業，負責人向《香港01》表示，當天的音樂表演者曾到訪美孚君好宴會廳，而酒吧當晚共接待35至40名顧客，已通知所有會員前往檢測。

BandStage爆疫，曾到訪者須接受檢測。(盧翊銘攝)

張竹君今日於記者會表示，跳舞群組繼續擴大，患者曾赴多個地點，當中包括竹園飛鳳街酒吧BandStage Live Music，張竹君表示，有5至7名曾於本月20日光顧的市民確診，連表演者也染疫，她認為當晚或出現小型爆發。

爆疫當晚接待近40名顧客

BandStage Live Music負責人回覆記者表示，該表演者負責音樂交流，當晚前往其酒吧前，曾到訪美孚君好宴會廳，「佢當晚係美孚君好跳舞場過黎。」負責人又指，本月20號晚共接待35至40名顧客，當晚曾到訪的顧客，證實確診者累計6至7人，已通知所有會員前往檢測。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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連同BandStage Live Music在內，衞生署再增7個地點要求市民強制檢測，並呼籲曾到相關地點的市民在3天內接受檢測。張竹君坦言，未必能追蹤所有曾到食肆及酒吧的顧客，只能呼籲市民接受檢測。

本港今日新增81宗確診個案，本地個案佔75宗，當中13宗源頭不明。跳舞群組再添59名患者，該群組累計已有311人確診。

▼酒吧停業前營業情況▼

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▼5000元確診津貼Q&A▼

▼多間舞室與跳舞群組有關▼

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