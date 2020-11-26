新冠肺炎｜6確診者誤收陰性結果短訊　醫管局：已責成承辦商修正

醫管局自7月起委託化驗承辦商為市民做新型冠狀病毒病測試，昨日（25日）發稿指一間承辦商近日在處理電話短訊的身份資料時「出現偏差」，部份市民收到其他人的陰性測試結果，涉及2,972名參與計劃的市民。據了解，涉事承辦商是涉事承辦商是金域檢驗香港有限公司。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（26日）表示，有關失誤是源於工作人員「錯配檢測人士資料」所致，強調已責成承辦商修正錯誤，避免事件再次發生；又指受影響的6名確診者已入院接受治療，沒有延遲處理或不必要地社區逗留。

庾慧玲強調，已責成承辦商修正錯誤，避免事件再次發生。（李澤彤攝）

庾慧玲表示，承辦商近日新增以短訊形式通知檢測結果，但在處理資料時出現偏差，故令受影響人士收到別人的陰性檢測結果。她解釋，該失誤是源於工作人員錯配檢測人士的資料所致，已要求承辦商更正錯誤，防止事件再次發生，期望會積極跟進。

醫管局：日後招標會按公平公開公正原則

庾慧玲指出，受影響病人個案編號為#5821至#5826，在11月24日9時發出短訊，包括市民身份證首四個數字，不涉姓名外洩，強調與通知病人入院的安排無關，加上受影響的6名人士已入院，沒有延遲處理或不必要地社區逗留，會根據合約條款跟進，責成承辦商要修正錯誤，日後招標會按公平公開公正原則，不便透露合約詳細內容。她又指，明白市民關注事件，受影響市民亦較多，已通知個人資料私隱專員公署。

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