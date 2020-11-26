九龍公園體育館外判清潔工、新翠邨外判保安員皆確診

本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，今(26日)新增81宗確診個案，初步確診亦暫有60多宗。康文署今表示，一名於九龍公園體育館工作的外判清潔工人證實確診，他最近一次上班日期為本周一(23日)。

發言人表示，已安排全面徹底清潔和消毒。體育館已於今日下午五時起暫停開放，並將於本周六(28日)早上7時重開。

房屋署則公布指，一名新翠邨新偉樓的外判保安員確診，最近一次上班日期為本周二(24日)，署方已遵照衞生防護中心指引，於公用地方及屋邨管理處進行全面清潔和消毒。