九龍公園體育館外判清潔工、新翠邨外判保安員皆確診

社會新聞
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本港疫情急速反彈，衞生防護中心公布，今(26日)新增81宗確診個案，初步確診亦暫有60多宗。康文署今表示，一名於九龍公園體育館工作的外判清潔工人證實確診，他最近一次上班日期為本周一(23日)。

發言人表示，已安排全面徹底清潔和消毒。體育館已於今日下午五時起暫停開放，並將於本周六(28日)早上7時重開。

房屋署則公布指，一名新翠邨新偉樓的外判保安員確診，最近一次上班日期為本周二(24日)，署方已遵照衞生防護中心指引，於公用地方及屋邨管理處進行全面清潔和消毒。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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康文署表示，高度關注疫情，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

房屋署今日則公布指，得悉一名新翠邨新偉樓的外判保安員確診。她現正在醫院接受治療。該名保安員一般負責早班工作，以及駐守於新偉樓的保安櫃檯，她最近一次上班日期為本月24日，她於今日獲衞生防護中心通知確診。

該名保安員並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。新偉樓的公用地方及新翠邨的屋邨管理處已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒。

房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

▼多間舞室與跳舞群組有關▼

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