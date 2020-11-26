竹篙灣使用率近七成　消息：短期內重開八鄉、鯉魚門等檢疫中心

撰文：張嘉敏
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新冠肺炎爆發第四波疫情，截至今日（26日）上午9時，竹篙灣檢疫中心的單位使用率達64.4%，由於確診人數每日急升，料需要入住檢疫中心的人數會持續增加，即將「逼爆」。
據了解，衞生署及民安隊正準備重開鯉魚門、西貢戶外康樂中心及八鄉檢疫中心，暫未知何時正式接收檢疫人士。
消息指，衞生署正準備重開鯉魚門檢疫中心。（資料圖片）
衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日曾表示，正研究鯉魚門檢疫中心會否重開。除了現時正運作的竹篙灣檢疫中心，據了解，衞生署及民安隊正準備重開鯉魚門、西貢戶外康樂中心及八鄉檢疫中心，暫未知何時開始接收檢疫人士。
翻查資料，柴灣鯉魚門檢疫中心有379個檢疫單位，西貢戶外康樂中心有99個單位，而八鄉少訊檢疫中心有205個單位，即合共有683個單位。
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截至今日（26日）上午9時，共有1500個單位的竹篙灣檢疫中心，有966個單位在使用中，有1116人檢疫，即使用率達64.4%，只剩下271個單位可用，而部分單位正待維修或消毒。由於確診人數不斷急升，預料竹篙灣檢疫中心很快會爆滿。當局早前曾提及，竹篙灣年底前會再建多約2000個檢疫單位，但未知確實啟用日期。
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