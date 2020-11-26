竹篙灣使用率近七成　消息：短期內重開八鄉、鯉魚門等檢疫中心

新冠肺炎爆發第四波疫情，截至今日（26日）上午9時，竹篙灣檢疫中心的單位使用率達64.4%，由於確診人數每日急升，料需要入住檢疫中心的人數會持續增加，即將「逼爆」。

據了解，衞生署及民安隊正準備重開鯉魚門、西貢戶外康樂中心及八鄉檢疫中心，暫未知何時正式接收檢疫人士。