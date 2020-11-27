安心出行｜截至今早23萬人下載　薛永恒：已十分感恩

本港爆發第四波疫情，政府早前宣布，所有食肆及表列處所，例如酒吧、夜總會及卡拉OK等，必須於下周四（12月3日）或之前申請「安心出行」二維碼標籤。創新及科技局長薛永恒今日（27日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，截至今早已有23萬人下載程式，逾23,000個處所使用。他說，平均每日有2、3萬下載人數遞增。

截止今早已有23萬人下載程式，逾23,000個處所使用。（資料圖片／廖雁雄攝）

會否覺得23萬下載數量不足 薛永恒：幫到二十多萬市民已十分感恩

對於會否覺得23萬下載數量不足，薛永恒表示，程式幫到二十多萬市民已十分感恩，但認為越多人下載越好。他指，措施是「精準抗疫」，疫情嚴峻，相關處所數量多，單靠自行紀錄困難，而程式便可方便市民掌握資料。



在私隱問題方面，他再次重申沒有中央電腦，不會存取用家個人資料。有人質疑程式需用到其他功能存取權，他解釋每一個權限目的只為供程式使用，如相機用作掃瞄的士車牌，相片轉化為數字後，相片便為自動刪除。

被問到普遍人，尤其年青人對政府信任度低，薛永恒相信要做好溝通工作，並與市民「同行」，強調一直有開誠布公，向大眾講解研發「安心出行」進度。