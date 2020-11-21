薛永恒︰考慮強制部分場所用安心出行　有商場推記錄行程換現金券

本港新冠肺炎疫情急速大反彈，創新及科技局局長薛永恒表示，政府防疫工作要因時制宜，按步就班推行。因應疫情發展，他稱當局會考慮在某些場所強制使用「安心出行」，但會參考防疫抗疫專家意見，再決定高風險場所定義。 當局又計劃研究增加市民使用「安心出行」誘因，有地產商率先響應推行「安心出行獎賞活動」。信和集團表示，本月23日至29日期間，市民於荃新天地、奧海城及屯門市廣場，下載並使用程式，掃描商場二維碼進行日程記錄，即可換領20元購物或餐飲現金券。

薛永恒稱會因應疫情發展，考慮在某些場所強制使用科技工具，但當局會首先聽取防疫抗疫專家意見，再決定哪些場地屬高風險場所。（廖雁雄攝）

薛永恒：會聽取專家意見考慮強制使用「安心出行」

創新及科技局局長薛永恒，今早出席「安心出行」程式推廣活動後表示，當局會通過不同方法，包括以科技工具應對疫情，令香港生活早日恢復正常。他指，安心出行軟件推出約1星期，下載量在香港市場中已屬前列，亦有12,000公私營場所響應。他期望市民能踴躍使用程式記錄行程，在得知自己曾到訪高危場所後，也能及時採取應對措施。

創科局局長薛永恒今早在活動前，出席電台節目時，曾被問到會否要求強制使用「安心出行」應用程式。薛表明不會排除任何可能性，自己對強制方式持開放態度，但強調是建基於防疫及抗疫需要。他在活動後再解釋，當局會因應疫情發展，考慮在某些場所強制使用安心出行等科技工具，但當局會先聽取防疫抗疫專家意見，再決定哪些場地屬高風險場所。

記錄行程可領20元現金券

薛永恒又指，希望程式做得越精準越好，希望可以改善程式及推動更多業界參與，例如做到商場內每個場所都有二維碼，又會與發展商探討誘因。

信和集團宣布，該集團旗下169項物業，包括住宅、工商廈、商場及遊艇會的當眼處，都會張貼場所二維碼，方便市民使用「安心出行」程式準確記錄行程。信和集團副主席黃永光稱，為鼓勵市民下載並使用軟件，集團旗下荃新天地、奧海城及屯門市廣場，將於本月23日至29日期間，推出「安心出行獎賞活動」，市民只需在3個商場內下載程式，並掃描二維碼記錄日程，即可到顧客服務中心，換領20元商場購物或餐飲現金券。