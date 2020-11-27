施政報告｜薛永恒：創科之路是接力賽　與深圳合作如「強強聯手」

創新及科技局局長薛永恒今日（27日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》，進一步解釋施報告的創科措施。他認為，創科發展必須有整個產業鏈發展，又形容創科之路是「接力賽」，應透過大灣區做好協作。他又指，科技園在租借深圳福田科創園區方面，是充當「二房東」角色，為港企業提供支援。

創新及科技局局長薛永恒認為，發展創科時，必須考慮到整個產業鏈發展，（資料圖片／高仲明攝）

與大灣區一河之隔 「點解唔用好咁就近的地方？」

薛永恒認為，香港地方不大，亦有很多限制，難以「走足全程」，但很強的基礎創科研究是一大優勢，強調與深圳合作，如同「強強聯手」，並透過協作才可一直向前行。至於為何要選擇大灣區合作，他指一河之隔，地域性的距離是很方便，「點解唔用好咁就近的地方？」

另外，他指香港科學園租用率已十分高，但河套地區的新園區在2024年才逐步落成，有設施上的限制。薛永恒說，深圳福田科創園區有現成樓宇可供香港公司落戶發展業務，有部分公司卻步的原因是不熟悉深圳政策、租務，雖深圳法規已很先進，兩地的確是不同制度。他強調，政府會作為「同行者」，科技園會作為管理者，如同「二房東」繼續管理大樓，可幫忙處理在深圳的問題，提供協助。